台智光案兩任市長交火 柯文哲批說謊蔣市府斥收回

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（中央社台北23日電）國民黨北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准；台智光與北市府的「超怪合約」浮上檯面，更引得前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火。

檢調獲報，台智光不滿承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，疑似不滿市警局改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，恐損失8600萬元。

檢調循線查出，台智光負責人李慶煌向陳重文尋求協助，疑似於去年12月至今年1月間收受李慶煌交付的賄款、不正利益等款項，金額估計數百萬元。

檢調追查出，陳重文涉嫌多次透過公開與書面質詢的方式，藉此施壓市警局依照先前網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。

社民黨籍台北市議員苗博雅指出，前台北市長郝龍斌任內推動「光纖網路建置」政策的類BOT案，台北市政府零出資，委託上市的台通光電股份有限公司協助鋪設北市光纖網路並給予一份保證合約，由其依約成立子公司台智光，雙方簽定保底合約期間25年，且每年至少4億元收入，等同保證總營收有100億元。

苗博雅直言這份合約「超怪」，且因為是開口契約，所以每年都要議價，加上獨家優先租用，台智光每年都可以出招、獅子大開口提高經費。

苗博雅舉例說，市警局去年為提升全北市監視器鏡頭畫素，所以編列一筆預算，但台智光稱因鏡頭畫素提升，所以傳輸頻寬也要從2M提升至3M，要求採購案要加價升級，但市警局所委託顧問公司評估認為頻寬2M就足夠使用，結果議會審查預算時，就有議員提出若網路斷線回補要增加需求，應使用3M頻寬才夠用，造成兩派議員看法爭執，吵得不可開交。

她說，最後政黨協商出妥協案，預算通過提案內容為「警察局設計的錄影監視器為維護影像品質，符合治安需求，除非用3M頻寬可新增200萬畫素攝影機，若使用2M頻寬只能用100萬畫素攝影機，始可動支預算」，使得市警局不得不採用3M方案。

苗博雅表示，這個合約最可怕的是，廠商每年都有新招可以加錢，若不同意，雙方就會僵持不下。

她再舉例說，市警局今年針對「監視錄影系統專用傳輸網路服務費」編列預算5.5億元，但送議會審查後，經台北市資訊局研究認為並不須如此多錢，實際1年僅須4億300萬元即可，自己便主張砍1億元預算，但台智光主張此案必須要用專用網路，隨後政黨協商過程中，有其他議員認為應使用台智光專用網路內容且不能刪預算，傳輸費預算始能動支。

這就是全案爭議點所在，苗博雅說，最後在被護航下，此案預算才小砍1900萬元，目前此案已在司法審查中，但25年合約才走一半，猜測廠商每年都會出新招加錢，令人無法接受，但簽了25年賣身契就是無奈。

前台北市長柯文哲在卸任前也曾因此事怒批「我還沒下台，國民黨民進黨已經聯合起來污錢了」、「忍台智光忍8年」，近來又頻頻質疑他在任期最後一年，網路傳輸服務費預算是4.6億元，但蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元，應該解釋為何多編9000萬預算。

蔣市府則反擊，稱106年柯文哲另外跟台智光訂定一個特別針對警察局的專案費率合約，這個約在109年第一次將3M費率訂定為2200元；且因為柯文哲預計汰換的監視器也需要綁頻寬、在他任內又沒換完，蔣市府接手後自然就都得符合議會但書，搭配3M的網路頻寬，才會多編預算。

北市副市長李四川也在臉書上發文砲轟柯文哲，批柯文哲自稱忍了台智光8年、實則是漠視台智光8年，才導致今天局面，不但沒有把母約解掉，還在106年把警察局的監視器全部與台智光再訂定一個專案網路的子約。

柯文哲今晚則又透過臉書表示，2024年增加的攝影機只比2023年增加500支，1年增加的經費不會超過1000萬元，要蔣萬安「不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊」。

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蔣市府則火大要柯文哲吞回「說謊」二字，要求柯文哲面對關鍵問題，就是為何明明已經有原有契約可以議價，還要特別簽訂警察局的「專案費率合約」，「且為什麼設定3M費率為每月2200元？是按何標準所訂？」

蔣市府並批柯文哲玩文字遊戲，所謂500支監視器僅為今年要新增數量，事實上柯市府任內就已經定下一項監視器汰換計畫，這計畫到去年7月完工，共1萬7000多支200萬畫素的監視器，「難道覺得這1萬7000多支新監視器都不需要網路傳輸費用？」問題的核心正是3M費率，這也是柯文哲至今不敢回答的問題。（編輯：陳政偉）1130323