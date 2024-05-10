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台智光拒解子約 蔣萬安拒原費率：堅持1761元

2024/5/10 13:48（5/10 14:34 更新）
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台北市長蔣萬安10日上午前往台北市議會，就大巨蛋、北士科、京華城、台智光等案專案報告。中央社記者謝佳璋攝 113年5月10日
台北市長蔣萬安10日上午前往台北市議會，就大巨蛋、北士科、京華城、台智光等案專案報告。中央社記者謝佳璋攝 113年5月10日
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北10日電 ）北市府與台智光鬥法，台智光拒解子約並搬出民法；市長蔣萬安今天表示，會堅持TGSN費率支付新台幣1761元，不會再回到2100元的原費率。

蔣萬安上午至議會針對大巨蛋、北士科、京華城、台智光案等專案報告。

北市府收到台智光回文指，按約專案費率支付2100元，如未付全額，將以週年利率5%計算遲延利息，拒解子約。

民進黨議員林延鳳問蔣萬安會堅持1761元費率、5月就開始付，還是會因台智光的回文恢復到2100元，蔣萬安回「我會堅持」，不會回到2100元費率。

民進黨議員何孟樺則指出，雖然市府稱解除子約、回歸母約後台智光依然要提供服務，但2018年修改的子約有1條寫合約終止後，北市府只能要求台智光再服務3個月，之後台智光就沒義務，且母約總則中有1條寫若契約任何文件有增刪修改，以後者優先適用。

何孟樺質疑，若台智光依此為由3個月後不再提供服務，7月8日北市有無斷網風險，蔣萬安回所以正在積極接洽廠商、處理備援系統；法務局長連堂凱則說台智光是希望北市繼續每月付2100元的3M費率，沒想過斷網。

何孟樺問如此一來母約子約到底哪個優先，連堂凱說一定是採對市府最有利的解釋，就是回到母約精神，何孟樺認為市府不該把一切都押在自己的詮釋上，因為台智光並不認為合約終止，如果7月8日真的斷網，治安等層面誰要負責。

民進黨議員簡舒培則說，若北市無法與台智光好好解約、說服不了法官，台智光要求的利息光從4月到12月就共要218萬元，平均1個月近31萬元，且現在解約小組都還沒成立，局處都沒準備好。

簡舒培說，她的立場跟蔣萬安一樣，但希望蔣萬安不要只是撂下有氣魄的話語，最後卻讓市民承擔利息。

蔣萬安說，跨局處小組很早就在進行，連堂凱說有準備法律攻防材料，但無法在此說明。（編輯：方沛清）1130510

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台智光發文拒解子約 北市府：若提訴訟會因應
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