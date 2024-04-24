台智光母公司涉內線交易 檢聲押台通光電董事長李慶煌兒李嘉豪

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）北市議員陳重文涉圖利台智光董事長李慶煌，檢廉追查出李慶煌與兒子李嘉豪等人涉台通光電內線交易，獲利上億元，北檢昨天展開偵查行動，今天凌晨諭令李慶煌請回，並聲押禁見李嘉豪。

台北地檢署指出，李嘉豪涉犯證券交易法重罪，有勾串證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見李嘉豪。李嘉豪2名前妻中的黃姓女子以新台幣350萬元交保、李姓女子200萬元交保；李嘉豪母親謝姓女子300萬元交保；員工石姓男子50萬元交保。李慶煌與女兒及林姓員工則無保請回。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。

檢廉懷疑，國民黨台北市議員陳重文去年底至今年初涉圖利台智光董事長李慶煌，並多次透過公開與書面質詢來施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關帳戶查出數百萬元金流，涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明罪。

檢廉今年3月14日展開偵查行動，約談陳重文、李慶煌等人，檢方聲押禁見陳重文，法院裁定陳重文200萬元交保；檢方以陳重文交保後接觸證人，有勾串證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定發回，北院改裁定陳重文羈押禁見。

至於當時獲350萬元交保的台智光董事長李慶煌，檢廉另從扣案卷證及帳戶金流追查出，李慶煌與兒子李嘉豪等多名親友涉嫌內線交易。

檢廉追查出，台智光母公司台通光電今年3月8日發布重大訊息，公告公司董事會決議第3次買回庫藏股，預定自3月11日到5月10日買回500萬股，買回總金額上限11.3億元。

檢廉懷疑，台通光董事長李慶煌與李嘉豪等公司內部人員涉嫌於股票禁止交易期間，疑似把台通光電利多訊息洩密多名親友，並藉由親友銀行帳戶買賣台通光電股票，估算不法獲利約上億元。

北檢昨天指揮法務部廉政署北調組搜索、約談李慶煌、李嘉豪等人，檢察官漏夜複訊後，今天凌晨聲押禁見李嘉豪，其餘被告交保或請回，全案朝向違反證券交易法內線交易罪方向偵辦。

台通光電昨天發布重大訊息指出，台北地檢署昨天至子公司台灣智慧光網公司進行搜索調查，全力配合調查。（編輯：李錫璋）1130424