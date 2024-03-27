北市之外5都警用監視器傳輸費每年招標 中華電信得標

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（中央社桃園27日綜合報導）國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，引發民眾對警用監視器傳輸費關注。除台北市外，其他5都均由中華電信得標辦理，但因標案內容不同價格也有差異。

除了台北市外，其他5都的警用監視器傳輸費都是每年進行招標，目前都是中華電信得標，並未簽長約，不過速度與內容各有不同，有些單純只有傳輸費用，有些還要包括電費、維護費用等。

新北市政府警察局表示，新北市監視器傳輸速率從64K到5G的速度都有。以租賃式監視器來說，共有1萬4468具，每年都採公開徵求第1類電信業者辦理限制性招標，今年由中華電信得標，類型包含有線、無線傳輸及車牌辨識功能監視器，每具月租費約新台幣2100元至2700元，其中包含電費、傳輸費與維護費用。

新北市警局指出，新北另有1萬4156具自建監視器，也與中華電信簽約，以今年情況來說，平均每具每月傳輸費約652元。

桃園市政府警察局則表示，桃園市的天羅地網系統分為自建式及租賃式監視器。其中自建式監視器共有3362具，全系統含光纖網路均為自行建置，所以無傳輸費用，上傳、下載速率為1024M。

桃園市警局表示，另外租賃式監視器部分約有1萬9000具，每年招標1次，服務內容需含括全系統維護、更新、傳輸及多項功能統包，今年由中華電信得標，每具月租費用為2602元，上傳為20M、下載速率60M。

台中市政府警察局表示，警用監視器傳輸費每年招標1次，現由中華電信公司企業客戶分公司承攬履約，每年度以「政府網際服務網委外服務案」採限制性招標招商取得供應服務。

台中市警局說，每組錄影監視系統，主要供裝速率為35M/6M及60M/20M，費用依政府網際網路費率表，月租費為463到491元。

台南市政府警察局指出，台南市警用監視器傳輸費每年招標1次，沒有簽長約，目前承包商為中華電信，採用ADSL系統，速率依用途不同分35M至60M不等，每月費用為700元至800元間。

高雄市政府警察局表示，警用監視器傳輸費原則上每年招標1次，沒有簽長約，目前由中華電信辦理，採用政府網際網絡（GSNVPN）系統，以光纖傳輸。

高雄市警局說，較偏遠地區警用監視器上傳置箱速率為20M、警局下載速率60M，每月費用491元，其他地區監視器上傳速率40M、下載速率100M，每月費用564元，另外，還有僅一條的中心端傳輸速率為450M，每月費用8萬元。（編輯：吳協昌）1130327