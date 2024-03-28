綠北市議員質疑郝龍斌柯文哲圖利 籲監院查台智光案

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（中央社記者陳俊華台北28日電）台北市議員顏若芳、林延鳳今天到監察院陳情，就「台智光案」質疑前台北市長郝龍斌、柯文哲任內涉及瀆職與圖利，呼籲監察院儘速約詢、調查。另外也要求北市府硬起來，跟台智光解約。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照民國106年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓台北市府從前市長郝龍斌時代與台通光電公司簽訂的合約爭議浮上檯面，並引發前台北市長柯文哲與台北市長蔣萬安互槓。

顏若芳、林延鳳上午在監察院外開記者會，並遞交陳情書。林延鳳說，從陳重文被搜索至今已過半個月，郝龍斌神隱不回應，柯文哲8年任內明知合約有問題卻毫無作為，柯文哲還說2017年費率計算沒有3M，但其實2016年台智光回函給資訊局時就已經寫明。

林延鳳指出，原本蔣萬安承諾要公布所有議約資訊，現在卻不提供、蓋牌。郝龍斌涉及瀆職、柯文哲也可能涉圖利廠商，今天會把之前跟台北市府調閱的公文、資料交給監察院，盼監委受理後儘速約詢郝龍斌、柯文哲等相關人員， 一一釐清真相。

顏若芳表示，郝龍斌為什麼簽了一個讓利25年的合約、柯文哲既然覺得有問題，8年任內卻還簽47個子約，預算高達將近新台幣14億元。柯文哲沒依母約的95折跟台智光簽約，8年來多付將近千萬給台智光，「柯文哲是不是有圖利？」

顏若芳說，現在郝龍斌神隱、柯文哲說得好像不關他的事，今天就要將這兩人送到監察院，希望能走監察院程序，好好調查出是否有圖利、瀆職，給台北市民交代。

另外，林延鳳指出，警察局所簽的合約內容違背公眾利益，已經符合解約要件，且相關付出的成本應由廠商負擔。台智光疑似涉及賄絡台北市議員，是有疑慮的不肖廠商，蔣市府應該硬起來跟它解約。（編輯：翟思嘉）1130328