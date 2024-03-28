議員控台智光曾施壓警局 蔣萬安：終止合約不退縮

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（中央社記者劉建邦、潘智義台北28日電）北市議員簡舒培指出，前市長柯文哲延續台智光的不平等合約，各局處迄今簽下47個子約，台智光還曾揚言不給錢就斷訊，質疑蔣萬安不考慮解除母約是無能為力還是怕得罪誰。

台北市長蔣萬安今天出席行政院會後接受聯訪，被媒體問到市府是否收到台智光的威脅時回應，他的立場非常堅定，絕對不退縮，先前已正式宣布並啟動終止2017年警察局專案費率的合約。

台智光則告訴中央社，在溝通過程中，並沒有態度不佳。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌施壓市警局依2017年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准；北市府與台通光電公司及其子公司台灣智慧光網的合約爭議再度浮上檯面，並引發柯文哲與蔣萬安互槓。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書（Facebook）表示，前市長郝龍斌與台智光簽訂25年合約，讓台智光對北市府坐地起價、予取予求。

簡舒培說，今年度總預算審查時，蔣萬安市府編列警用監視器傳輸費新台幣5.5億元預算，經議會刪減1900萬元，警察局需進一步跟台智光議定費率，沒想到台智光不願意配合議約，還發公文嗆警察局「不給錢就斷訊」。

她說，台智光正式營運後，柯文哲在市長任內延續與台智光的不平等合約，北市各局處迄今與台智光簽訂達47個子約，北市府是台智光最大客戶，其中警局共簽5個子約。

她調資料發現，警局「錄影監視系統專用傳輸網路服務費」子約，從2019年至2023年累積支付給台智光金額達15.4億元，每年支付的金額從2.56億元至4.48億元不等。

簡舒培指出，從2017年到2023年，台北市政府給台智光共19.7億元，其中警局錄影監視系統傳輸費就佔了15.4億元。

她表示，台智光對北市府未有尊榮禮遇，預算審查時還對局處首長大呼小叫，連議會審定預算都不配合，甚至在2月20日發公文威脅北市府不同意費率就斷訊。

簡舒培說，到底誰給台智光如此大的口氣威脅斷訊，若不是背後有穩如泰山的後台，哪有廠商這麼囂張，面對這種廠商及不合理的合約，蔣萬安只敢解除子約，卻不考慮解除母約，是無能為力還是怕得罪誰。（編輯：蕭博文）1130328