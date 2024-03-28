綠議員指柯文哲護航台智光 民眾黨：別做賊喊抓賊

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（中央社記者郭建伸台北28日電）台智光案爭議延燒，民進黨議員指柯文哲擔任台北市長時涉嫌護航。對此，民眾黨發言人戴于文表示，民進黨議員潑髒水，意圖將「吹哨者」柯文哲打成弊案主謀，若有具體事證可直接交由檢調，別做賊喊抓賊。

針對台智光合約爭議，民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳今天上午赴監察院舉發，呼籲儘速約詢前台北市長郝龍斌、柯文哲。民進黨台北市議員洪婉臻今天下午則拿出2016年台北市政府廉政透明委員會議資料，指多名委員對台智光提質疑，委員會卻決議暫不立案調查，並指時任市長柯文哲刻意中途離席，質疑護航。

對此，戴于文今天下午透過聲明表示，請議員拿出該有的問政品質，不要含沙射影潑髒水，應提出具體的證據協助檢調調查台智光案，以釐清案情。

戴于文提到，對於台智光合約爭議，台北市政府提報廉政委員會討論，即使主持人提前離開，也有代理主持人，這完全不影響廉政委員會運作，議員用柯文哲提早離席，試圖影射市府放水。

戴于文強調，從廉政委員會的逐字稿會議紀錄中，可以看到前台北市副市長鄧家基會中多次提到，希望廉政委員能提出新的事證立案調查，但當時委員會難以提出新事證。

戴于文表示，強烈譴責惡意的政治操作，民進黨議員對於台智光一案，早上去監察院舉發，下午又拿市府廉政委員會議紀錄，意圖將「吹哨者」柯文哲打成弊案主謀。

戴于文表示，國民黨、民進黨是否要先問自家議員曾護航台智光，民進黨議員若有具體事證，都可以直接交由檢調調查，早日釐清案情，別做賊喊抓賊。（編輯：蘇志宗）1130328