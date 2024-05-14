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果菜市場改建案北檢分他字案 民眾黨盼盡快查明真相

2024/5/14 17:53
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（中央社記者陳俊華台北14日電）第一果菜市場北檢列他字案，民眾黨發言人戴于文今天說，尊重司法，不過希望檢調能秉公辦案，盡快查明真相，且減項發包是因多次流標下，提出的應對策略，並經主計、政風等監辦單位參與。

國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利。北檢指出，已分他字案偵辦，將柯文哲列被告，交由檢肅黑金專組偵辦。

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戴于文透過媒體群組表示，萬華第一果菜市場採取「減項發包」，是因為這項工程多次流標下，所提出的應對策略，果菜市場工程案是經過公務體系人員的專業評估，工程發包也是經過主計、政風等監辦單位參與，整個過程議會都相當清楚。

鍾小平告發圖利廠商，戴于文說，如果鍾小平有認真上班，應該了解整個過程與原委，但鍾小平卻為謀求個人媒體聲量，昧於事實硬要抹黑，浪費司法資源，身為民意代表卻做最壞的示範。（編輯：林興盟）1130514

#柯文哲
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鍾小平
議員告發果菜市場改建案涉圖利 北檢分他字案柯文哲列被告鍾小平控柯文哲魚果市場改建案官商勾結 要求彈劾
戴于文
民眾黨：五大案因郝龍斌北市主政怠忽職守綠批國會改革法案違憲擴權 民眾黨：執政8年虧待人民
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