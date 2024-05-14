果菜市場改建案北檢分他字案 民眾黨盼盡快查明真相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）第一果菜市場北檢列他字案，民眾黨發言人戴于文今天說，尊重司法，不過希望檢調能秉公辦案，盡快查明真相，且減項發包是因多次流標下，提出的應對策略，並經主計、政風等監辦單位參與。

國民黨議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利。北檢指出，已分他字案偵辦，將柯文哲列被告，交由檢肅黑金專組偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戴于文透過媒體群組表示，萬華第一果菜市場採取「減項發包」，是因為這項工程多次流標下，所提出的應對策略，果菜市場工程案是經過公務體系人員的專業評估，工程發包也是經過主計、政風等監辦單位參與，整個過程議會都相當清楚。

鍾小平告發圖利廠商，戴于文說，如果鍾小平有認真上班，應該了解整個過程與原委，但鍾小平卻為謀求個人媒體聲量，昧於事實硬要抹黑，浪費司法資源，身為民意代表卻做最壞的示範。（編輯：林興盟）1130514