綠批國會改革法案違憲擴權 民眾黨：執政8年虧待人民

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（中央社記者郭建伸台北17日電）立法院司法及法制委員會15日初審通過國會改革相關法案，民進黨今天質疑藍白聯手違憲擴權。對此，民眾黨發言人戴于文回應，民進黨過去8年掌握國會多數，但對國會改革毫無貢獻，民進黨才是虧待人民。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川今天舉行「藍白作伙騙，違憲亂政改革攏是假」記者會，質疑立法院司法及法制委員會通過違憲的國會擴權法案，藍白聯手粗暴沒收討論，讓爭議法案匆匆送出委員會。

戴于文下午透過聲明表示，民進黨過去8年掌握國會多數及執政優勢，但對國會改革毫無貢獻，人民引頸期盼8年，如今卻等到民進黨繼續搞烏賊戰，民進黨才是虧待人民。

戴于文質疑，民進黨過去憑藉多數爆力強行闖關的惡例，像是萊豬行政命令1分鐘強送院會、立法院提前休會、前瞻預算等，民眾歷歷在目，如今人民真正期待的國會改革，民進黨卻當縮頭烏龜，「請問你們的決心在哪裡？」

戴于文說，國會改革法案的條文內，針對立院職權行使法、國會正副院長選舉辦法、國會卸任正副院長禮遇辦法等修正草案，民眾黨團都提出具體修法草案。他呼籲，法案經過冷凍協商期過後，民進黨應該實際面對國會改革，讓改革大步邁進。（編輯：蘇龍麒）1130417