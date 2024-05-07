民眾黨：五大案因郝龍斌北市主政怠忽職守

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（中央社記者陳俊華台北7日電）前台北市長郝龍斌今天說，柯文哲任北市長時調查所謂「五大案」，結果他的操守獲得背書，經得起考驗。民眾黨發言人戴于文說，五大案就是因為郝龍斌主政時怠忽職守所產生的問題，台智光案母約更簽下25年不合理條款。

郝龍斌今天接受廣播專訪時指出，柯文哲調查所謂「五大案」，結果他沒做錯事，絕對禁得起考驗。大巨蛋、美河市、雙子星等案都在自己市長任內拿回鉅額賠償金或違約金，怎麼會圖利，「我的操守是柯文哲背書的」。

戴于文透過媒體群組表示，當初大巨蛋、美河市、松菸、雙子星、三創等「五大案」，就是郝龍斌主政時期怠忽職守、毫無作為產生的問題，柯文哲上任後，率領市府團隊積極處理，耗費大量成本，才幫郝龍斌「擦屁股」，難道郝龍斌忘了，如果這樣的作為能稱為「有操守」，難以讓民眾信服。

戴于文指出，以大巨蛋為例，過去前市長馬英九、郝龍斌時期，不只權利金0元，罔顧市民安全，放任遠雄建設不按圖施工，時任財政局長李述德更被法院一審重判9年，以上種種竟能當作毫無發生過，還以此來誇口為「操守」背書。

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戴于文表示，美和市案後，柯市府成功追討新台幣33億餘元，松菸、三創案也遭監察院糾正；此外，雙子星案國民黨籍前台北市議員賴素如遭判刑後，柯市府主政後重新招商。

戴于文強調，上述種種，希望能幫郝龍斌回想起時任台北市長時的施政怠惰。郝龍斌想公開檢討別人之前，也要看看自己的作為，不只是五大案，甚至台智光案的母約簽下25年的不合理條款，如今卻聲討柯文哲，這樣的作法令人難以苟同。（編輯：郭無患）1130507