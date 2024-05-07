京華城案柯文哲列被告 郝龍斌：應勇敢面對質疑

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（中央社記者王承中台北7日電）京華城案、北士科案，前台北市長柯文哲列貪污被告。前台北市長郝龍斌今天表示，京華城案有很多不合理、不合法的地方，主事者柯文哲應該清楚說明，勇敢面對所有質疑，他誠心希望柯文哲能夠全身而退。

京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，近日遭民眾告發，台北地檢署2日表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

有關京華城案爭議，郝龍斌今天接受廣播「POP撞新聞」專訪時指出，他誠心希望柯文哲能夠全身而退，柯文哲應該勇敢面對所有質疑，希望未來經過這些調查能還柯文哲清白。

郝龍斌說，392%容積率是在1991年訂出，京華城說被霸凌，他覺得非常可笑。容積是公共財，是市民財產，市府當然要顧好，並做最好利用。他擔任市長時，希望危老建物更新能做到一坪換一坪，但住宅因容積率關係，很難做到。

郝龍斌表示，京華城建案拿了840%容積率，相當於1坪換了5到6坪，這麼大量體對城市周圍環境的衝擊是很大的，最重要的關鍵問題是引用老舊都市更新容積獎勵條例；京華城建後只使用18年，因經營狀況不理想而自行拆除，不符都更條例獎勵的任何規範，給新建物用都更條例，完全是違法且無法源的。

郝龍斌表示，外界說郝市府被監察院彈劾後，才給京華城了560%容積率，事實完全沒有。經都發局說明，將具體事實反映給監察院後，監察院也表示，尊重北市府當初的決定。這件事法院也判決該集團敗訴，法院也支持市府。

郝龍斌指出，京華城案有很多不合理、不合法的地方，主事者柯文哲應該清楚說明，當初是如何做這樣的決定與裁示。監察院第1階段調查，將京華城容積率從392%回復至560%，主要是墊高基底；第2部分從560%變成840%就很奇怪。

郝龍斌表示，京華城建物是自行拆除，不符合危老建物及都更條例，要求拿都更容積獎勵20%，土地分區管制規則也沒這條，獎勵根本沒有法源，他也不知道創設獎勵是哪來的，也不是市府給的，是業者自提，說是綠建築、韌性城市，計畫送北市府後核給20%。

郝龍斌指出，這是前無古人後無來者，如果所有建案都比照，北市都更都不用做，整個都亂掉了。（編輯：郭無患）1130507