陳重文涉貪不服羈押提抗告 高院駁回
2024/3/28 19:35（3/28 19:58 更新）
（中央社記者劉世怡台北28日電）台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，台北地院21日裁定羈押禁見。陳重文不服提抗告，台灣高等法院今天駁回，陳重文羈押禁見確定。
台灣高等法院今天裁定指出，合議庭審理後，審酌原審裁定羈押並禁止接見、通信並無違法或不當。陳重文抗告為無理由，應予駁回。
檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。
台智光李姓負責人向陳重文求助，陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。
台北地檢署懷疑陳重文涉嫌收受賄賂，3月14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文、李男等9名被告、5名證人。
檢察官漏夜複訊後，向法院聲請羈押禁見陳重文，其餘被告及證人交保或請回。
台北地方法院認為無羈押必要，裁定陳重文新台幣200萬元交保；檢廉獲悉，陳重文交保後接觸證人，有勾串滅證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定並發回，北院於21日裁定羈押禁見。（編輯：張銘坤）1130328
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