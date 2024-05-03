台通光電董事長兒涉內線交易遭押 高院駁回抗告確定

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）北檢偵辦北市議員陳重文涉圖利台智光董事長李慶煌，另查出李慶煌兒子李嘉豪涉內線交易，聲押禁見獲准。李男提抗告，高院今天審酌李男犯嫌重大，有滅證、勾串之虞，駁回抗告。

台灣高等法院今天發布新聞資料指出，原審認為李嘉豪涉嫌違反證券交易法內線交易及操縱股價罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞。

新聞資料表示，若僅命李嘉豪具保、責付或限制住居等，實不足以確保追訴程序的進行，有羈押及禁止接見、通信的必要，原審裁定無不當，今天駁回抗告。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。

檢廉懷疑，國民黨台北市議員陳重文去年底至今年初涉圖利台智光董事長李慶煌，並多次透過質詢來施壓市警局，後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關帳戶查出數百萬元金流，涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明罪。

檢廉今年3月14日展開偵查行動，約談陳重文、李慶煌等人，檢方聲押禁見陳重文，法院裁定陳重文200萬元交保；檢方以陳重文交保後接觸證人，有勾串證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定發回，北院改裁定陳重文羈押禁見。

當初獲350萬元交保的台智光董事長李慶煌，檢廉另從扣案卷證及帳戶金流追查出，李慶煌與兒子李嘉豪等多名親友涉內線交易，4月24日展開偵查行動。檢方向法院聲押禁見李嘉豪獲准，另諭令李慶煌無保請回，其餘被告則分別交保或請回。李嘉豪不服提起抗告，高院今天駁回抗告確定。（編輯：張銘坤）1130503