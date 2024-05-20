陳重文涉貪遭羈押禁見 北院裁定延押2個月
2024/5/20 15:42
（中央社記者林長順台北20日電）北檢偵辦台智光案，查出國民黨籍台北市議員陳重文涉圖利等罪，今年3月間向法院聲請羈押禁見獲准。檢察官聲請延押，台北地院今天裁定自5月21日延長羈押2月，並禁止接見通信。
檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，陳重文涉嫌多次施壓北市府局處，讓台智光預算過關。台智光拿到標案後，疑發包給陳重文與友人合資的科技公司，陳重文涉嫌貪污治罪條例圖利等罪。
台北地檢署3月14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文、李男等9名被告、5名證人。檢察官法院聲請羈押禁見陳重文，其餘被告及證人交保或請回。
台北地方法院認為無羈押必要，裁定陳重文新台幣200萬元交保。北檢以陳重文交保後接觸證人，有勾串滅證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定並發回，北院於3月21日裁定羈押禁見。（編輯：方沛清）1130520
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