台智光案 議會專案調查小組將追2關切議員身分

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）台智光案疑雲重重。台北市議會專案調查小組召集人秦慧珠今天說，經查許多局處和台智光都是1年1約，但警察局卻除外，下次將重點調查警察局並要求揭露2名關切此案議員身分。

議會「台北市政府光纖網路委外建設暨營運案調查小組」今天進行第3次會議。

秦慧珠會後告訴中央社記者，先前已邀請和台智光簽約較多單位進行訪談，首波為台北市資訊局、法務局、警察局和政風處，第2波則為衛生局、教育局和工務局。但因他們先前所提供資料都不夠完整，仍請他們持續提供和列席說明。

同時，今天則增邀交通局、民政局、社會局和消防局列席說明，結果發現他們和台智光公司討論簽約價格時，也都沒有相關會議紀錄。

秦慧珠舉例說，像是有些簽約單位是發電郵通知台智光開會討論，局處卻僅派2、3個人出席，會中討論完價格就直接簽報，像是殯葬處、交工處都直接簽報給處長「就決定了」，都沒有再往上送到局或市府層級。

她認為，台北市政府各局處和台智光簽約過程，完全沒有相關正常程序規定，沒有一套SOP（標準作業程序）和管理制度，各單位自己決定後直報北市府委員會就通過了，議價和合約都未做相關審查，就連會議紀錄也都沒有。

秦慧珠指出，透過多次邀請各單位訪談，再度印證和台智光開會、議價過程中都是放任、沒有制度的。

談到關鍵的警察局部分，秦慧珠說，在和台智光簽約過程中，曾有議員召開協調會，今天列席的警局人員坦承當時有承受到一些壓力，而且台智光也要求自簽訂母約後就不能每年議價，且要求只能比市價便宜7%的折扣，且一口價要執行到民國125年。

秦慧珠指出，北市府其他局處和台智光都是1年簽1次約，但卻要求警察局不能每年重新議約，因為警察局監視器預算最多，就是「吃定你們是大肥羊嘛」，且相關網路硬體設備都是警察局自編預算、建制，粗估花費大概多達新台幣30億元，另外相關電力費用也是由警察局付給台電公司，維修費用也是警察局自己出。

「台智光只負責光纖網路的傳輸」，秦慧珠說，數十億元的軟、硬體設備、電費和維修費，都是警察局自己出錢，這也太不合理，也顯見北市府本身沒有監督機制，今天整個會議聽完「通通都不合理」。

秦慧珠提到，由於警察局備援方案已上網公告招商，截止日為20日，就看到時有沒有廠商要來投標。

她指出，下次閉門會議重點將請警察局提供相關大事紀時序資料，以及所有談判、簽約和所承受壓力源內容，因為前警察局長張榮興4月備詢時曾說有2名議員相當關切台智光案費率問題，也會請警察局說明。（編輯：方沛清）1130611