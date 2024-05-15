柯文哲稱檢舉台智光案反被調查 游淑慧批任內不告發

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（中央社記者劉建邦台北15日電）民眾黨主席柯文哲提及台智光案他是檢舉人，現在卻變成被調查，「這太好笑了」。國民黨台北市議員游淑慧今天指出，柯文哲是不是忘記剛當完8年台北市長，為何任內不告發。

針對「三大案」爭議，柯文哲13日起一連3天在YouTube節目「柯P揪時在」中親上火線，13日先說明北士科設定地上權案後，14日回應台智光案，今天將對京華城改建案釋疑。

談到台智光案，柯文哲表示，他是檢舉人，檢舉這些貪污，「怎麼現在我在被調查？這太好笑了」。前台北市長郝龍斌任內與台智光簽的約有25年，各機關需要用網路時，台智光有優先權，他多次想解約，雖找多家律師事務所都無能為力。

對此，游淑慧今天透過臉書（Facebook）發文指出，柯文哲昨晚提台智光案時又扯郝龍斌是罪魁禍首及台北市長蔣萬安不敢解約、議會不敢調查。

游淑慧表示，柯文哲在任爽用、卸任才罵，柯文哲叫台北市議會組專案小組調查台智光，但柯文哲當台北市長有8年，怎麼不組成廉政調查小組及為何不告發。

此外，柯文哲提及若蔣萬安認為違法可與台智光解約，她說，柯文哲為何市長任內不努力調查郝龍斌與台智光是否違法然後就能順勢解約，反而爽用8年，真的很奇怪。

游淑慧指出，柯文哲當8年市長，「該做不做的事都你在說，現在在叫罵什麼？」其實郝市府沒給過台智光任何費用，但柯市府與台智光簽的子約費率卻高過母約。她也在臉書提出相關會議紀錄等資料。

她說，蔣萬安因議價遭業者嗆聲，但柯文哲任內8年卻與台智光順利議價，說真的，該調查誰。（編輯：戴光育）1130515