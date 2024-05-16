議員控台智光施工球員兼裁判 北市允諾抽查釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市議員林延鳳今天指出，當初台智光的光纖網路鋪設工程施工、監造是子母公司，負責人也是同一人，質疑球員兼裁判，監造紀錄可能有問題。資訊局表示，將抽查及現勘了解。

台北市議會今天下午召開定期大會財政建設部門質詢答覆，台北市資訊局等官員列席備詢。

民進黨議員林延鳳質詢時表示，接獲爆料指出，當年台智光鋪設光纖線路時，工程單位是母公司台通，監造單位竟是台智光，毫不避嫌，而且2家公司負責人又是同一人，質疑過去監造紀錄可能有問題，要求市府公開當年所有施工監造紀錄，供外界查核。

林延鳳表示，資訊局應落實查核，並會同工務局現勘檢驗台智光所鋪設線路，若有放水、偷工減料疑慮，建議依違反詐欺等罪報警法辦。

北市工務局官員答詢，採購法未規定子公司及母公司不能同時投標，但履約過程皆會提醒其他市府單位注意相關狀況。

北市資訊局長趙式隆答詢，當初光纖到府得標廠商是台通光電，後續成立台智光，台智光則委託母公司台通，施作光纖基礎等建設，針對議員質疑議題，確實有需要重新檢視。

趙式隆會後補充，時空背景已不同，可掌握現況資訊有限，後續將評估契約可查核事項，並研議檢查作業程序，將以抽查方式赴實地現勘了解相關情形。（編輯：蕭博文）1130516