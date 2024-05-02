台智光案 北市資訊局：資料確有缺漏已告知檢方

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市議會委員會今天召開台智光案專案報告，民進黨議員問到，前市府人員都有此案資料，公文是否被攜出。北市資訊局表示，府級和市長室相關會議紀錄確有缺漏，已告知檢方。

台北市議會財政建設委員會今天針對台智光案進行專案報告，由台北市政府資訊局等官員列席備詢。

民進黨台北市議員洪婉臻質詢，前市府人員常開記者會，並公開台智光案相關公文，但檢方已著手調查此案，公文是否有可能被人攜帶出北市府。

台北市資訊局長趙式隆對此答詢，只要公文有歸檔進入系統都會有資料，但有些未在系統如內部資料，可能在傳遞過程出現缺漏，導致資料不齊全。

洪婉臻問到，是否有些資料已經不見了、被帶走了；趙式隆答稱，可以這麼說。洪婉臻再追問數量，趙式隆表示，不太知道總數，需重新盤點，有些當年資料確實找不到，有掌握前市府人員開記者會公布的公文，但有些訊息，現任市府確實知道不完整。

民進黨議員簡舒培質詢，資訊局長提到有些資料在傳遞過程發生缺漏，主要是那些局處。趙式隆答詢，會知道此事，是議員要索取資料，後續經盤點，發現有些資料應要存在，卻未找到相關資訊。

趙式隆說，缺漏會議紀錄包含府級和市長室，但可能有些會議紀錄不是由資訊局人員記錄，是由府級人員記錄，加上市府資安中心公務員流動率大，大部分都已未在北市府任職，可能過去在人工傳遞或交接時出現缺失，導致發生資料缺漏。

簡舒培詢問，檢方已發函給市府調台智光案資料，是否告知檢方相關會議紀錄缺漏。趙式隆表示，檢方來函調閱資料，都盡可能提供，且有如實告知資料缺漏部分。

台北市議會財建委員會最後決議，要求資訊局在5月15日前提供包括市府應邀專業人士組專案小組查核台智光鋪設幹線是否符合母約規定，並把查核情形送委員會備查，及提供4年內各局處與台智光議約內容、各項會議紀錄、缺漏資料並造冊。

趙式隆會後接受訪問時說，市府公文都需鍵入建檔系統，沒有缺漏狀況，但有些內部會議紀錄等輔助文件或資訊確實找不到，也就是無完整相關會議紀錄，如有些前市府成員掌握訊息或議員索資內容，資訊局是無相關資料。

他表示，針對此案，確實有網路費率簽到市府層級的結論，但費率如何訂定，卻沒相關會議紀錄，雖非每場會議的會議紀錄，都需要登錄公文系統，但對於此狀況，就是交接工作應有精進空間。（編輯：蕭博文）1130502