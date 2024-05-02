北市：台智光沒來開會 警局子約費率回歸每月1761元

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦、黃麗芸台北2日電）北市府今天邀台智光公司開會終止警察局子約，但台智光放市府鴿子。北市府表示，不會再支付子約原本費用，回歸TGSN費率3M以每月1761元計價。

法務局表示，警察局於4月8日起發文給台智光終止子約，台智光今天未派員出席終止子約會議，警局不會再支付子約原本費用，回歸TGSN費率3M以每月1761元計價。台智光若不服，可循民事訴訟、仲裁或調解，將視台智光後續回應決定相關作為。

副秘書長張溫德會後受訪表示，市府等台智光一直等到下午3時30分，對方沒有派員來提送資料，針對市府要求的內容也未派員說明，所以今天會議就到這邊，市府會依照跟台智光的函文內容處理後面程序。

台北市政府4月8日發函台智光，要終止民國106年簽訂台北市警察局專案合約，但台智光認為並無違法，所以不提爭議處理也不解約。民進黨台北市議員許淑華日前詢問，若台智光不出席解約要如何處理；市警局長張榮興說，不排除研議直接提訴訟。

由於市警局發函台智光於今天進行解約事宜，但遲至表定截止時間、下午3時30分止，台智光均未派人現身，後續將按終止契約相關程序事宜辦理。市警局告訴中央社記者，後續將與台北市法務局、資訊局研議終止契約程序事宜。（編輯：張銘坤）1130502