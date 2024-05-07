關渡平原公保地卡關 黃瀞瑩籲訂短中長期計畫

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）民眾黨台北市議員黃瀞瑩今晚指出，關渡平原大度路以南公保地不解編、不徵收，原地踏步30年，要求北市府應訂定短、中、長期計畫和對外說明；台北市副秘書長張溫德承諾盡快討論規劃。

台北市北投區大度路以南公共設施保留地自救會今年3月下旬陳情，希望大度路南側公園用地等公共設施用地應予解編；台北市都發局回文表示，此區用地為台北市政府於民國82年公告實施「擬（修）訂關渡平原特定專用區主要計畫案」劃設為「公園用地」迄今，並分屬體育局和公園處主管，去年底已針對解編事宜開會研商，結論為「不予解編」。

對此，民眾黨台北市議員黃瀞瑩今晚舉行記者會表示，台北市有許多懸而未決且尚未被徵收的公共設施保留地，有些是已開闢未徵收、有些則是未開發未徵收，其中被漠視30年之久的關渡平原大度路以南的景觀用地與運動公園用地即為其一。

黃瀞瑩指出，根據都發局評估，此案景觀公園約需耗資新台幣408億元徵收，運動公園則約需500億元取得，若真要徵收就應盡快安排相關徵收作業，並逐年編列預算；反之，若決定不徵收，也應盡快向當地民眾說明，以了解台北市政府後續作為，不能以拖待變。

許多居民晚間也在會中表達心聲，台北市北投區大度路以南公共設施保留地自救會代表陳淑儀指出，因政府考量維持自然公園生態發展和都市發展及整體防洪計畫，將待計畫成熟後再辦理，目前先維持現狀，且取得方式將採容積移轉，但若社子島要蓋堤防防水，卻洩洪到關渡平原，質疑是否為愚民政策。

北投區里長聯誼會長、榮華里長何漢清也要求，希望北市府能多加關心當地居民的權利和福利，認為大度路以南部分所有權人長期都受到不平等待遇，要求北市府應盡快研究相關期程計畫，才能讓大家有所方向依循。

台北市副秘書長張溫德晚間到場傾聽民眾心聲，他表示，針對大家關切的防洪計畫問題，因過往經驗已和如今極端氣候有所不同，因此需要再做調整。

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張溫德說，雖然都市計畫、防洪計畫等問題非常複雜，且不乏要和中央取得共識，但希望能和大家一起努力共同建造完善的運動空間，無論是透過徵收或容積移轉等方式，承諾會轉達大家心聲給台北市長蔣萬安和相關局處討論，並盡快對外報告相關具體規劃。

黃瀞瑩表示，體育局既有意爭取2038年亞運主辦權，且預計在關渡興建主場館等計畫，就應及早開始準備並訂定短、中、長期計畫，要求張溫德能親組關渡平原專案小組，並定期向在地民眾報告進度。（編輯：張雅淨）1130507