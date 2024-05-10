保母訪視員訪視次數增 北市議員指人力恐不足

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（中央社記者劉建邦台北10日電）議員指出，市府配合中央提升訪視保母頻率，但北市訪視員需處理庶務多，訪視次數增，憂有人力不足等情形。台北市社會局表示，會與居家托育服務中心開會了解訪視員需求。

台北市議會今天下午召開定期大會民政部門質詢，北市社會局等首長列席備詢。國民黨議員柳采葳、台灣民眾黨議員黃瀞瑩質詢保母訪視員人力議題。

柳采葳指出，保母訪視員是社會安全網最後一道防線，調資料發現，中央規定保母訪視員與保母人力比例為1比60，台北市共4249名保母、84名訪視員，初算每名訪視員要負責約57名保母，此外，南港區、松山區、中正區的訪視員比例卻過低。

她說，發生劉姓保母虐死男童案後，北市府修訂增加全日托保母訪視次數，但訪視員要負責其他業務繁雜，包含填寫托育狀況、與家長溝通紀錄等約20多項內容且還有其他行政庶務，若增加訪視次數，恐造成訪視員更多壓力。

柳采葳表示，社會局應調整訪視員的工作內容，此外，若遇有保母拒訪應提相關配套措施，並訂定指引及懲處作為。

北市社會局長姚淑文答詢，若訪視員遇保母拒訪，可通知警方協助，且在訪視員教育訓練都有提供相關資訊，至於訂定懲處，須謹慎為之，要先與居家托育服務中心開會，參考專家學者意見，盼7月底提出包含調整訪視員薪資等內容。

台灣民眾黨議員黃瀞瑩質詢，資料顯示，南港區等行政區的保母訪視員平均案量約60多件，但如澳洲規定保母訪視員，雖要求每月訪視但1人負責20名保母，可看出台灣訪視員負責件數較多。

黃瀞瑩表示，北市訪視員目前為85人，但增加訪視次數，恐造成訪視員壓力，此外，資料顯示目前保母年齡以50歲至69歲占多數，應注意人力斷層及研議增加保母喘息服務。

姚淑文答詢，已研議保母喘息服務，原則7月上路，會持續跟居家托育服務中心開會討論訪視員所須量能。

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社會局發布回應，針對保母訪視員人力比例議題，居家托育服務中心聘用人數是依衛生福利部社會及家庭署規定，訪視員與居家托育員的人力比為1比60，超過比例30人時，才可增加1名訪視員，北市訪視員目前平均負責案量為57件，符合中央人力比例規定。

社會局表示，考量訪視員的流動情形，認為應先穩定人員留任率，訪視員資格多為幼保及社工科系，因現行薪資相較於公辦民營托嬰機構及社工師起薪低，將優先調整訪視員薪資，網羅留任人才。（編輯：張銘坤）1130510