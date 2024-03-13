1歲童疑遭虐死案 吳欣盈：托嬰托幼仍有很多挑戰

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（中央社記者劉建邦台北13日電）1歲多男童在待出養期間疑遭保母虐死，前立委吳欣盈今天表示，發生此事非常不幸，但台灣在托嬰及托幼仍有很多挑戰，希望立法院可以趁這個機會結合社會想法召開相關公聽會。

台北市議會台灣民眾黨團邀吳欣盈到市議會分享關於過去在銀髮、醫療、動保等議題的國際交流經驗。吳欣盈會前受訪被問及1歲多男童疑遭保母虐死案的看法，做以上表示。

吳欣盈說，整體而言，台灣缺工及少子化問題還是嚴重，當時擔任立委時，知道托嬰、托幼有許多挑戰，希望立法院可趁此機會多召開公聽會，結合社會想法，因台灣醫療缺工，及移民、勞工等議題，其實都是值得考慮探討。發生男童疑遭虐待案非常不幸，但要討論根本及層面較深議題。

媒體詢問，是否考慮選2026年縣市首長，吳欣盈表示，今天首次到台北市議會，自己長期住台北，有機會與民眾黨議員交流、聊天，大家都很關心台灣未來，民眾黨是第三勢力，很多議題都可替人民說好話做事，會持續關心不同領域議題。

吳欣盈擔任民眾黨不分區立委立委任期至1月31日止，並在2月1日回任新壽慈善基金會董事長。

至於民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前在臉書Facebook公布結婚喜訊，她今天出席此會議前受訪表示，感謝來自政界、黨內和好友恭喜及祝福，會持續努力工作及幸福。

她說，有很多議題需外界關心，像保母涉虐童案等議題，會繼續努力監督北市府，而結婚後身分仍相同，馬上回歸議員工作。

媒體問及結婚後是否有長輩給壓力，黃瀞瑩馬上轉頭笑稱指同場受訪的同黨議員張志豪有給壓力。張志豪表示，主席柯文哲有特別交代，希望他們早生貴子。（編輯：方沛清）1130313