議會政黨協商達共識 北市總預算、設青年局皆通過

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議會今天審議市府總預算，經政黨協商後，第二預備金等遭暫擱預算，皆通過大會審議；青年局組織草案也獲通過。針對北農營運設備費，綠白黨團譴責市府編預算說法不同。

台北市長蔣萬安上任後首次編列113年總預算案送議會審議，包含警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費、第一果菜及魚類批發市場改建案、台北農產公司營運設備工程費、第二預備金等預算被暫擱，上午持續政黨協商。

台北市議會政黨協商下午結束，後續開大會，市府遭暫擱預算順利過關。此外，台北市青年局組織規程及編制表草案一併討論。

市議會民進黨團總召簡舒培在議場說，市府編列北農營運設備工程預算新台幣2.6億元的過程有問題，市府原稱此預算是要借款給北農且要求提還款方式，但在政黨協商時，卻稱改為補助，市府編列預算前後說法不同，議會應譴責。

議會台灣民眾黨團總召黃瀞瑩表示，支持市場改建，但針對批發市場補助，市府應向中央爭取，並依股權分擔經費。

議會國民黨團書記長王欣儀指出，謝謝各黨團在政黨協商時，理性把關民眾權益，共同推動市政，針對議員對預算案意見及但書，市府應落實執行並檢討改進。

議長戴錫欽說，關於北農營運設備工程預算案，市府在議會委員會提出內容與政黨協商時有落差，確實出現瑕疵，要求市府檢討改進。

此外，針對台北流行音樂中心履約爭議調解費1.9億餘元預算案，國民黨議員汪志冰不滿議會教育委員會訂定附帶條件，要求市府不主張興訟有意見，此案遭暫擱多次。

議會大會今天下午討論此案，汪志冰指出，據市府轉知，經與文化部溝通，認為有善意解決，建議刪除不主張興訟。議會教育委員會第一召集人、民進黨議員李建昌說，北市文化局與文化部已溝通，可刪除字詞。此案順利通過大會審議。

至於北市青年局組織規程草案，上午通過議會初審，下午在大會討論後通過。對此，簡舒培說，支持市府成立青年局，但要求在議會下屆開議前，應找到新局長，並與蔣萬安到議會民進黨團報告業務。

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黃瀞瑩也要求新青年局長到民眾黨團報告，且評估業務應納入18歲公民權議題。北市研考會主委俞振華答詢，找到新青年局長後，會要求赴議會報告，並評估納入18歲公民權議題。北市府113年總預算案及青年局組織規程等案皆順利通過大會審議。

蔣萬安在議會審議通過後到場致詞說，感謝議員協助完成審議113年度市府總預算案，包含第二預備金預算7.4億元，將依規定核實動支，並謝謝議會支持成立青年局，議員建議會虛心接受並參考。（編輯：李錫璋）1130131