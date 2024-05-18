鋰電池釀火災遭批規範不清 北市允6月開會檢討

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（中央社記者劉建邦台北18日電）議員指出，近期常見鋰電池店家或電池交換站火警，質疑北市府未掌握存放地點且規範不清楚。台北市產發局今天表示，已訂充換電站規範，6月召開專家會議將討論研議是否需修正。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩透過質詢資料指出，近期常見存放鋰電池店家火警，鋰電池遇火災，無法以水等方式直接滅火，加上燃燒後釋放臭味，可能影響消防員及民眾生命安全。

她說，北市曾發生囤放電池貨櫃屋或把民宅當鋰電池維修站火警，質疑主責的產業發展局無法掌握未登記在案存放站或鋰電池數量及地點等，要求跨局處合作釐清細節。

民眾黨台北市議員陳宥丞表示，調閱資料發現從2018年至2023年，北市共發生134起鋰電池火災，電動車成民眾購置選擇車款之一，市區內將出現更多充換電站，因地點放置大量鋰電池，可能成公共安全隱憂。

他說，台北市產發局為營利型充換電站管理的主責機關，並在2021年訂規範卻無相關強制手段，因充換電站可設在大樓內、加油站旁等處，要求產發局6月開會應邀建管處、消防局，設置針對充換電站更安全規範。

另外，民進黨北市議員鍾佩玲在臉書（Facebook）發文指出，高雄市曾發生設加油站旁電池交換站火警意外，幸及時滅火未釀大禍，若類似案件在台北市，滅火時發現滅火器無法使用，後果要由誰負責。

她說，台北市產發局是充換電站主管機關，但相關管理漫不經心，要求盡速訂定自治條例，保障市民生命安全。

對此，產發局發布新聞資料指出，因其他縣市近期陸續發生換電站火災事故，已依2021年訂定台北市營利電動車充換電站規範要求業者設置時應明確遵循規範。

產發局表示，經與消防局討論後認為此規範可再精進，今年6月將邀學者專家開會討論，屆時會提出是否增修規範且擬朝法治化方向。（編輯：戴光育）1130518