北市府審議國土計畫 關渡及洲美平原擬改城鄉區

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（中央社記者劉建邦台北9日電）國土計畫新制將上路，台北市都委會今天審全市國土功能分區，經討論關渡平原、洲美平原，將從農業發展區調整為城鄉區，並要求1個月內提修改後版本，下次續審。

台北市都市計畫委員會下午召開國土計畫審議會，討論國土功能分區圖及繪製說明書，此次為第4次會議。

北市都發局報告，經上次會議修改國土功能分區，把農業發展區第5類的關渡平原、洲美平原，調整為城鄉發展地區第1類，列為國土保育地區第4類的大度路以南公園用地，除經徵收關渡自然公園，維持國保4，景觀公園與運動公園調整為城鄉1。

北投區當地里長指出，全市所有農地幾乎為城鄉1，為何北投農地還是國保4、農發5，非常不公平，且希望別因少數人反對，市府就退縮，應替北投居民設想。另名里長表示，大度路以南為國保4，未來市府若要用附近土地，應規劃期程，不用就還地於民，解編改城鄉1。陳姓住戶說，市府若要用土地，應以合法方式取得，若不需要就解編還民。

當地多名議員在會議發表意見，民進黨議員陳賢蔚指出，接獲陳情若農地改為城鄉1，是否影響市府提出淨零排放、環境保護等目標。國民黨議員張斯綱表示，希望市府站在當地民眾角度，淨零排放是所有市民責任，非僅限定於關渡平原居民，不要再讓居民承擔責任和壓力。

台灣民眾黨議員黃瀞瑩說，關渡平原涉及交通、防洪、解編或徵收農地等多項議題，希望府級成立專案小組，跨局處橫向討論，並定時與居民溝通。

依此次會議修正過的北市國土功能分區圖，全市約2萬7025公頃，包含城鄉1有2萬餘公頃、國保3有4865公頃、國保4有1886公頃，代表北市將不再有農發5土地。

北市都委會主席、副市長李四川會後裁示，因委員未反對把農發5改為城鄉1，會依都發局建議調整；至於委員提及注意淨零排放、防災等議題，都發局應補充意見後，下次續審。都委會指出，國土計畫審議有時效性，建議都發局1個月內提已修改計畫，再開第5次會議。

都發局資料顯示，依國土功能分區，農發區第5類為都市計畫農業區、城鄉發展地區第1類為都市計畫區，未來可當非農地用途。

內政部國土管理署2月間表示，國土計畫新制2025年上路，最遲明年4月30日前應完成公告，地方政府今年6月底前應提交「縣市國土功能分區圖」，後續將積極辦理審議。（編輯：張銘坤）1130509