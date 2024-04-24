赴民進黨團說明法案議案未提青年局 蔣萬安允給資料

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）台北市長蔣萬安今赴議會向民進黨團說明重大法案、議案，議員質疑青年局相關細節不清楚，也關心副市長李四川動向；蔣萬安承諾會給青年局資料，也說願意讓李四川做好做滿。

蔣萬安今天赴北市議會民進黨團，向黨團議員說明市府在本會期重大政策、法案、議案及預算。

民進黨議員何孟樺認為，蔣萬安把青年局列為重大政策，但報告中卻沒提到，相關時程、細節議員都不清楚，將接任局長的市府發言人殷瑋也該說明。

蔣萬安說，預計6月正式掛牌成立青年局，並允諾將詳細資料提供給議員；殷瑋則表示，現在還是籌備處，他也拜訪每名議員親自說明。

而李四川最近頻被點名參選2026新北市長，被問及動向時李四川說，工作一定會做好，但能不能做滿要看蔣萬安意願，蔣萬安立即高呼「願意」，讓議員不用擔心市府出走潮。

另外，民進黨團也詢問前市府相關爭議案件的處理態度，蔣萬安表示，大家有疑慮的案子，像北士科T17、T18跟T16招標過程、京華城案，只要有疑慮都已送政風處啟動調查，依法追究到底。

此外，關於台智光案處理情形，蔣萬安說明，市府發文給台智光終止專案合約後，台智光上週發文給市府主張自己權益，表示無不法。

蔣萬安表示，市府也有自己的立場，因此會依照合約第16條啟動爭議處理機制，這週再次發函給台智光。（編輯：陳仁華）1130424