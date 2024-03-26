清明將至墓地火警頻傳 嘉義縣1週破40件

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）清明時節，民眾掃墓常為清除墓地雜草直接放火燒，造成火警頻傳，嘉縣消防局統計一週來墓地火警超過40件，還延燒造林地、塑膠工廠，籲民眾小心用火，野外引火必須依法申請。

嘉義縣消防局告訴今天中央社記者，3月21日至今天上午9時野外火警總計140件，其中墓地火警占41件，還有數件也與墓地火警相關，消防人員疲於奔命。

消防局說，墓地火警以21日東石鄉港墘村港墘公墓火災較為嚴重，因現場風向為西南風，加上公墓枯乾草、樹枝葉燃燒竄升，飛火掉落他處，又引燃他處枯乾草，火勢蔓延到附近塑膠工廠、台糖林地及資源回收場，幸無人員傷亡。

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消防局指出，昨天港墘公墓旁台糖造林地再度發生火警，研判是21日公墓火警死灰復燃，雖當天已撲滅，但枯枝葉、雜草多加上高溫，昨天上午10時獲報冒濃煙，至下午4時許撲滅。

消防局說，嘉義縣設有田野引火燃燒管理辦法，民眾若要在野外引火清除雜草或病蟲害，必須依法向消防局申請。警方也表示，在墓地擅自放火恐涉犯公共危險罪，請民眾三思。（編輯：郭諭儒）1130326