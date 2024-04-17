中國冒牌滅火器及消防值班人員 凸顯安全隱患

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）陸媒京報網今天報導，北京一間物流公司消防室值班人員，被查出消防專業執照是買來的。另外，近期中國多家媒體調查發現，非正規生產的冒牌滅火器流通於市面，部分滅火器甚至無法滅火，凸顯消防安全問題。

人民日報今天報導，近期中國冒牌滅火器問題叢生，目前已在廣東、湖南、山東等地發現多條滅火器產業鏈，生產數以萬計的乾粉罐、滅火器，涉案金額近人民幣億元。

以山東的冒牌滅火器製造工廠為例，老闆分別購買滅火器罐、乾粉、閥門、壓力表等材料，並找來村裡的老年人協助組裝，最後貼上仿冒商標出售。一瓶售價約人民幣70至80元（約新台幣314至358元）的滅火器，成本只需10元，該家製造工廠每月銷售額可達數百萬元。

中國央視3月曾就中國的冒牌滅火器議題製作調查報導，走訪中國華中、華南、西南地區的五金消防市場，都發現不少非正規的廉價滅火器，更有廠商出售冒牌滅火器還附上證書和檢測報告，讓一般民眾更難察覺滅火器的有效性。

鼎盛消防器材門市老闆稱，50%的磷酸二氫銨含量，有國標（符合中國消防器材標準）和非標兩種，國標的40多元一瓶，非標只有30多元一瓶，「30元一瓶的那個保證滅不了火」。

除了非正規滅火器流落到市場，增加中國人民的消防隱患外，近期也發現有民眾以假的消防職業資格證，取得物業公司的消防控制室職位。

據京報網報導，日前北京消防救援支隊人員接到舉報稱，有間物業管理公司消防控制室的兩名值班人員，持有的消防職業資格證是假的，在消防職業技能鑑定考試網上無法查到兩人的相關訊息。

據調查發現，兩人的假證照分別透過網路及街邊廣告電話聯絡購買取得，目前兩位均被警方拘留，涉事單位也被處以行政罰款。

報導解釋，消防中控室操作員屬於特殊工作，按中國消防法規定，必須通過消防行業特有工種職業技能鑑定，並持有職業資格證書。若在火災發生時不具備處置能力，可能會引發嚴重後果。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130417