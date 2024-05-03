台智光案資料 北市資訊局長：缺議價決策備忘錄

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北3日）台北市資訊局長趙式隆指台智光案資料有缺漏，前台北市長柯文哲稱公文找不到應檢討且認真找。趙式隆今天表示，有傳輸費率核定公文，但缺少議價決策過程會議備忘錄。

針對台智光案，趙式隆昨天在台北市議會財政建設委員會時接受備詢時指出，有些未在系統例如內部資料，可能在傳遞過程出現缺漏，導致資料不齊全。

民眾黨主席柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，會後接受媒體訪問時表示，台北市政府大部分都是電子公文，紙本公文已經很少，除非說電腦駭客入侵，資訊局稱公文找不到應該自己檢討且認真找。

台北市長蔣萬安上午出席與中正區里長有約，會前接受媒體採訪時對此回應指出，台智光案，因檢調已啟動調查，就全力配合，維持一貫且堅定立場，就是釐清事實、調查真相，讓檢方有充分辦案空間，盡快釐清真相，並向外界說明。

蔣萬安表示，針對台智光案，台北市政風處其實很早就已進行調查並配合檢方，檢方才在今年初發動搜索，目前仍在偵辦，相信檢方會徹查到底、還原真相。

另外，針對柯文哲說法，趙式隆透過文字回應指出，無庸置疑，市府電子公文系統有留存全部公文與附件，並無遺缺，但在配合檢廉調卷與議員索資過程，經逐步檢視，發現原本應存在內簽或會議備忘錄，但並無資料。

趙式隆說，例如民眾黨曾在媒體多次提到有關費率從新台幣2280元降到2200元過程，確實找不到相關完整序列書面資料，傳輸費率核定公文存在，但議價決策過程會議備忘錄卻付之闕如。

他表示，北市府監視器案與承商7次議價，均有完整記錄並全程錄音錄影，柯前市府習慣作法或許有不同，但無法考據。

趙式隆指出，此外，因北市府團隊曾更換，加上資訊局曾有近4成離職率，當時主要業務承辦人目前均已不在任職，資料傳遞交接留存未臻完善，也可能是原因，但至少資訊局不會朝陰謀論方向思考。（編輯：戴光育）1130503