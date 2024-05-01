北士科案會議紀錄造假疑雲 元大代表與市府官員說法兜不攏

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北1日電）前台北市長柯文哲任內通過的北士科設定地上權案疑涉會議紀錄造假，市議員游淑慧指出，與會的元大人壽代表與現任市府官員說法南轅北轍，包含會議時間點、內容都矛盾。

台北市長蔣萬安今天赴台北市議會報告113年度台北市總預算第一次追加（減）預算案並備質詢，多名議員關注北投士林科技園區設定地上權招商案爭議，及會議紀錄造假的案外案。

國民黨議員游淑慧日前指出，名列會議簽到紀錄的元大人壽林姓、王姓人員發布聲明，強調當天與市府官員討論內容並未涉及北士科相關議題，因此她今天邀請當時與會的產業局工商服務科長、時任科技產業服務中心主任許健輝還原現場。

許健輝表示，他在109年12月14日下午接到時任台北市政府副秘書長林育鴻通知，元大人壽會在109年12月16日下午2時來市府，討論北士科案招商事宜，而元大人壽代表當天也準時抵達與會。

游淑慧問，會議內容是否提及內湖數位內容創新中心BOT案。許健輝指出，當天會議就是針對北士科，所以內容主要也是北士科，但他已不記得是否提及內湖數位中心，「有可能開場有，但我真的不記得了」。

許健輝說，若有招商案流標，產業局通常都會找投資人來訪談，而元大人壽的確曾投標內湖數位中心，但當時並沒有特別安排跟元大人壽談內湖數位中心。

游淑慧聽完後指出，元大人壽林姓、王姓人員稱當天是在下午4時抵達市府，這點與市府人員所言矛盾；林姓、王姓人員聲明也指，會議是討論內湖數位中心，且不曾涉及北士科議題，說法與市府人員南轅北轍。

游淑慧要求蔣萬安表態相信哪方說法，蔣萬安回應，他人不在會議現場，但會議紀錄很清楚，他的態度就是追查到底、還原真相。

此外，民進黨議員許淑華表示，經查看相關會議備忘錄、簽到簿和訪談紀錄，這場會議有5大疑點，首先是雙方所說開會的時間點對不上，還有主持會議的林育鴻未簽到，以及元大人壽王姓代表在會議紀錄上的姓名與簽名不同。

她進一步指出，第4個疑點會議備忘錄中載列出席者沒有「策威開發管理顧問股份有限公司」，簽到簿中卻有簽名；最後是林育鴻共主持5次會議，前3次都有簽名，後2場新光人壽和元大人壽卻沒簽名。

許淑華直指，可見關鍵在林育鴻，其簽名與否疑似代表特殊意義，她要求政風處儘速派員調查林育鴻，以追查這份會議紀錄到底有無造假、是否涉偽造文書，不要包庇前朝責任。

蔣萬安答詢表示，他有看過會議紀錄，與元大人壽聲明確實有落差，但目前還無法斷定哪方有問題，會請政風處針對上述疑點深入調查、詢問相關人員。

民進黨議員簡舒培日前表示，柯文哲在拜訪元大人壽、新光人壽2家潛在投標人後，就將北士科基地改分為3處個別招商，且其中T17、T18基地不須投資計畫書。元大人壽隨後發布聲明，稱從未就此案與柯文哲或市政府有任何接觸。許淑華追查發現，市府確實有一份在109年12月16日與元大人壽討論北士科的會議紀錄，但疑似涉及造假。（編輯：李錫璋）1130501