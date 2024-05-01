追查北士科、京華城案 北市議會專案小組名單出爐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）為釐清前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案，台北市議會跨黨派議員組成專案小組，名單今天出爐。議長戴錫欽表示，調查報告將在3個月內送大會議決。

依據各黨團提交名單，北士科案專案小組成員包含國民黨議員詹為元、陳炳甫、林杏兒、張斯綱，與民進黨議員簡舒培、林亮君、林延鳳，及民眾黨議員黃瀞瑩、新黨議員侯漢廷。

京華城案專案小組則由國民黨議員游淑慧、鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，民進黨議員洪健益、許淑華、趙怡翔，民眾黨議員陳宥丞及社民黨議員苗博雅組成。

兩專案小組將在今天起10天內，各自舉行第一次會議，選出召集人。

台北市議會大會日前通過藍綠多名議員的共同提案，將針對北投士林科技園區設定地上權招商案、京華城改建容積案，各成立9人專案小組，透過訪談相關局處官員、調閱資料文件，釐清決策始末並檢討相關行政責任。

戴錫欽今天上午出席松山慈祐宮恭祝天上聖母聖誕三獻大典前被媒體堵訪表示，議會各黨團今天提供專案小組成員名單，各組依議員席次比例由國民黨4人、民進黨3人、民眾黨1人、其他政黨及無黨籍1人組成。

戴錫欽指出，調查小組成立後，將由成員自行推派召集人、決定調查期程、訪談對象及調閱哪些資料，並按照相關規定，在3個月內提調查報告給大會議決。

不過，戴錫欽說，因為這個會期進入尾聲，若來不及在會期結束前提出調查報告，可能會經過大會議決後，延到下個會期處理。

蔣萬安上午赴松山慈祐宮參拜前被媒體問及此事表示，各界有疑慮的案子已送政風處調查，政風處也開始約談相關人員，且檢調已介入京華城案，市府將配合偵辦。（編輯：蕭博文）1130501