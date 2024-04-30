北士科元大人壽訪談羅生門 游淑慧籲林育鴻說明

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（中央社記者蕭博文、郝雪卿台北30日電）台北市議員游淑慧今天表示，名列北士科地上權案訪談會議的元大人壽代表發表聲明，指當天未與市府討論北士科，要求當時的會議主持人林育鴻出面說明。

林育鴻目前擔任台中市政府副秘書長，他之前曾對北士科招商會議紀錄爭議表示，一切以台北市政府的官方紀錄為主，由於他如今在台中市政府，不對此表示意見。

北投士林科技園區設定地上權招商案爭議持續延燒，民進黨台北市議員林延鳳昨天公布「台北市北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案」，即北投士林科技園區科技產業專用區T16、T17、T18案，第5場潛在投資人訪談簽到簿。

簽到簿顯示，會議時間為民國109年12月16日下午2時，主持人為時任副秘書長林育鴻，元大人壽林姓、王姓人員均簽到。

國民黨北市議員游淑慧今天在臉書發文，指元大人壽林姓、王姓人員聲明指出，確曾於109年12月16日應台北市政府產業發展局邀請，於下午4時抵達市政府大樓，討論「內湖數位內容創新中心BOT案」，當時應有簽到，但並未留意簽到簿表頭記載，事後也未曾收到任何會議紀錄。

游淑慧指出，聲明提到元大人壽人員會面時僅與北市府官員討論「內湖數位內容創新中心BOT案」，並未涉及「台北市北投士林科技園區T16、T17、T18地上權標案」相關議題。

游淑慧表示，這份當事人聲明令人好奇其他潛在投資人訪談的真實性如何，如果元大真沒有和柯市府討論過北士科案，那號稱元大人壽訪談記錄的內容怎麼掰出來，「元大是被拐來簽名的嗎？」

游淑慧指出，雙方時間點也有差異，簽到簿上的時間是下午2時，聲明提到的會議時間是下午4時，兩方說詞兜不攏，「是柯市府拿元大人壽來當人頭，還是元大人壽說謊」，柯文哲要不要出來說明。

游淑慧表示，已去電要求市政府必須針對元大新聲明的真偽、當天其他市府與會者說法正式啟動調查，並喊話林育鴻曾為北市府副秘書長，位高權重，既然是當天會議主持人，是否應該自己明確出來說明。

民進黨台北市議員簡舒培日前質疑，北投士林科技園區設定地上權招商案，柯文哲僅拜訪元大、新光人壽2家潛在投標人，就將基地改分為3處分別招商，且其中T17、T18基地不須投資計畫書。

元大人壽4月26日聲明指出，元大人壽從未就此案與柯文哲或台北市政府有任何接觸，亦未參與投標。

民進黨台北市議員許淑華追查發現，市府確實有一份在109年12月16日與元大的會議紀錄，由時任副秘書長林育鴻召開。但隨後有媒體報導，這場會議的紀錄疑似造假，內容是討論內湖數位內容創新中心BOT案，而非北士科案。（編輯：李亨山）1130430