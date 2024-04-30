民進黨：北士科標案市地賤租 柯文哲應說清楚

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（中央社記者葉素萍台北30日電）柯文哲市府任內的台北市北投士林科技園區設定地上權案招標案，民進黨今天質疑，為什麼同樣的科技園區專用區，有截然不同待遇，包含底價、土管規定、有無投資計畫書都不同，是否有意讓特定人拿到好處，呼籲前市長柯文哲說清楚。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、林延鳳今天召開「柯文哲專簽放水！北士科成羅生門？」記者會。

吳崢表示，除了北士科標案得標過程有諸多疑雲，現在更爆出潛在投資人的會議備忘錄疑點重重。當初柯市府洋洋灑灑列出14家潛在投資人，想呈現努力招商，離奇的是，元大人壽竟出面發重大聲明駁斥與柯市府接觸，並稱從未就北士科案與柯文哲及台北市政府有任何接觸，也未參與投標，讓整件事成為羅生門。

簡舒培指出，前副市長黃珊珊說招標案「並非市長一人可決定」，但是證據出來，北士科3塊基地分開招標且底價下修，這種種荒謬決策就是柯文哲親自拍板定案；簡舒培說，相關簽呈的最後一頁，「決行」欄清清楚楚蓋著「台北市市長柯文哲」職務章，以及親筆押上日期。

簡舒培說，柯文哲稱這塊地是設定地上權，非BOT案不用投資企劃書，但是108年第1次招標、109年第2次招標皆需要，110年第3次招標T16需要、T17、T18就不需要，這幾次設定投資企劃都是柯文哲本人。

簡舒培質疑，台北市地價不斷上漲，招標底價僅新台幣81億元比第1次招標的86億元還要少；新壽用低於市價的44億決標，導致權利金下修，呼籲柯文哲說明為何賤租市產。

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簡舒培說，新壽提出的3點「分開招標、權利金下修、免投資企劃」，柯市府全盤接受，其他投資人都只是陪榜而已，實在荒謬至極，這是否為新壽量身打造的標案。

林延鳳強調，柯文哲及民眾黨的回應，完全沒有考量土地價值逐年提高，卻降低權利金，牽扯工程費用上漲，現在的柯文哲根本是在打臉過去的自己，過去市場改建案以及台北動物之家，都因預算編列不足與工程費上漲，導致無法招標成功，為何當時沒有招標出去，現在面對新壽卻以工程費上漲為由將市地賤租，這完全是雙標，無法說服台北市民。（編輯：郭無患）1130430