北士科、京華城爭議 民眾黨批蔣市府兩面手法

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）北士科、京華城案爭議不斷，藍、綠北市議員近日陸續揭露柯市府相關公文資訊。民眾黨今天主動公開北士科14場座談會議紀錄，質疑蔣市府玩兩面手法抹黑柯市府，讓公務員背鍋。

針對近來北士科、京華城案爭議不斷，台灣民眾黨下午在台北市議會舉辦「公務員背鍋遭構陷 蔣萬安繼續Chill？」記者會。

民眾黨發言人吳怡萱首先表示，在北士科和京華城案可看到，許多市議員索資後卻斷章取義，將片面且錯誤的資訊轉達給社會大眾，誤導同時還陷台北市政府局處公務員於不義，議員搏聲量質疑公務員造假、違法，「蔣萬安還在Chill」，這些公務員要背負多少罪名，蔣萬安還不硬起來。

吳怡萱說，北士科歷經2次流標後，北市府為積極招商，針對潛在投資人舉辦多次訪談座談會，現場也完整揭露這14次訪談紀錄，避免部分議員用片面資訊誤導大眾、掩蓋真相。

同黨籍台北市議員陳宥丞也指出，蔣市府做不到公開相關資訊和會議紀錄，竟還放任國民黨市議員游淑慧和民進黨資深市議員們進行政治操作，現場公布14場訪談有元大人壽、新光和統一等企業表達對北士科案的業界想法，樂問市議員或政論節目操作，難道市長蔣萬安還要配合演出、視而不見，繼續拿柯文哲當作市政執政不利的藉口。

陳宥丞說，近來面對重大案件，可看到蔣市府對資料提供根本是雙標，卻有其他市議員超譯和陷北市府公務員於不義，面對外界潑糞水狀況，蔣市府未予澄清還放任側翼操作，呼籲蔣市府應比照重大議題在網路上成立「澄清專區」，讓各界可直接查詢應公開的會議資料。

他認為，既然議會已提案通過成立專案調查小組，這不是特殊案例，本來就應該公開相關資訊，請蔣市府不要放任側翼和媒體用擠牙膏方式抹黑柯文哲，在場都是在野黨議員、非北市府發言人，請蔣市府硬起來，不要再Chill了。

同黨籍市議員黃瀞瑩隨後也表示，這14次會議紀錄上面都有每名公務員和記錄員的名字，透過公開呈現資料、還原真相，也看到每家廠商都提供北士科案專業意見。

話鋒一轉，她指出，過去民進黨市議員簡舒培也曾指控柯文哲任內對特定廠商建議照單全收，「但新光人壽會議紀錄內容載明若3塊基地分拆招標，公司要進一步研商」，絕非像簡舒培所指控的照單全收，請問白紙黑字寫的東西，簡舒培是哪裡看不懂。

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黃瀞瑩說，很遺憾自己是市議員身分，現在做的卻如同是北市府的發言人，請問蔣市府還在辦公室Chill嗎，這些投資人都是北市府的重要夥伴，很可惜看到市議員們用這種方式打擊這些好夥伴。

另外，針對下修權利金部分，她指出，從14次會議紀錄可看到，不僅1家廠商提出，難道進行訪談後都不用聽廠商意見嗎，不懂現在議員們和蔣市府聯手打擊柯市府，蔣萬安是否在玩兩面手法，提供資料給市議員們左手打右手，請蔣市府要有肩膀幫市府公務員扛起責任，市民也有權知道真相。（編輯：方沛清）1130430