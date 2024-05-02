本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

北士科、京華城案北檢偵辦柯文哲列被告 民眾黨籲別政治辦案

2024/5/2 11:34（5/2 11:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
前台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北2日電）針對北士科、京華城案，北檢今天以他字案偵辦，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告。民眾黨發言人吳怡萱表示，既然檢方已經偵辦就希望查清楚，不要政治辦案，部分議員不要把自己當檢察官繼續以片段抹黑。

台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，近期引發外界關注，並遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議記錄涉嫌造假等；另一方面，台北市京華城容積率於柯文哲前市府任內暴增，遭質疑護航業者。

近日民眾告發京華城改建案、北士科設定地上權案，台北地檢署今天表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

吳怡萱上午舉行記者會回應北檢偵辦議題。她表示，柯文哲過去一直主張該查就查清楚，但希望不要政治辦案，既然檢方已用他字案偵辦，就希望查清楚，真相若水落石出，也應還給當事人清白。

吳怡萱指出，北士科這一案，台北市府可直接公布所有會議紀錄、向社會大眾說明，但很遺憾蔣市府仍以擠牙膏方式回應，且任由議員政治操作。

吳怡萱呼籲，既然檢方已經偵辦，部分議員不要把自己當檢察官，不要以片段抹黑，隨意拿資料誤導社會大眾；另一方面，最近很多司法案件受到社會矚目，但結果都顛覆司法判決常識，希望京華城、北士科案不要政治辦案。

對於北士科案會議紀錄疑似造假疑雲，吳怡萱表示，從會議紀錄可看出，裡面有討論內湖數位中心和北士科，不曉得為何會出現認知落差，既然當時有開會，蔣市府不應讓公務員背負偽造文書罪名，應盡快釐清爭議。

此外，民進黨議員簡舒培今天質疑，京華城當時向市長室陳情後，柯文哲就蓋章決行，提請都委會研議，幫京華城變更容積。

吳怡萱表示，決行章本來就是市府合理合法程序，市長收到相關的陳情與行政救濟時，當然要將案子交由獨立機關都委會審議，若光靠決行章就認定是柯文哲下令，那依照此邏輯，柯文哲應直接命令提升容積獎勵，而不是交由都委會，「簡議員是真的不懂，還是被意識形態蒙蔽雙眼變笨了呢？」（編輯：翟思嘉）1130502

#北士科
#北檢
#民眾黨
#京華城
#柯文哲
#吳怡萱
延伸閱讀
北士科、京華城案 北檢他字案偵辦柯文哲列貪污被告北士科案 柯文哲：不必打我 會議紀錄上網公開就好北士科案會議紀錄造假疑雲 元大代表與市府官員說法兜不攏京華城改建案自創項目多給5585坪容積獎勵 監院糾正北市府容積率爭議京華城稱遭霸凌37年 北市：均依程序辦理京華城案爭議 游淑慧揪會議紀錄全省略等3疑點
柯文哲
黃國昌質疑蔡總統喬NCC人事 府：非事實京華城案是否訪談柯文哲 蔣萬安：尊重當事人
吳怡萱
台智光案郝嗆柯有鬼 民眾黨：為何簽25年不平等合約卓榮泰提AI內閣 民眾黨：沒方法乾脆問Siri
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯文哲體驗一日黨部客服 爆失言時電話量最多
172.30.142.115
更多編輯台推薦新聞：