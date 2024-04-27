北士科案 柯文哲：不必打我 會議紀錄上網公開就好

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（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨主席柯文哲近日遭質疑台北市長任內的北士科案，他今天指出，BOT跟設定地上權本來就不一樣，議員不懂可以原諒，但市府公務員怎麼會不懂，並奉勸不必再打他，把所有會議紀錄上網公開就好。

為監督釐清台北市政府核定「京華城改建案」以及「北投士林科技園區T16、T17、T18三處市有土地設定地上權招商案」的決策始末，台北市議會藍綠19名議員共同提案，建議議會成立專案小組調查，訪談柯文哲及相關局處官員、調閱資料文件，檢討相關主導參與者行政責任。

民眾黨今天舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，邀請學者專家探討能源議題。柯文哲出席致詞，並於會前接受媒體聯訪。

談及北士科爭議，柯文哲表示，以土地投資而言，政府在標售土地有一種方式叫BOT，BOT的價格並非唯一考量因素，而是看廠商有無想法寫計畫案，並以評審打分；另一種則是只要土地合乎都市計畫使用，就沒有其他限制，純粹以投標價格高低決定。

柯文哲說，當年原本想省事，所以北投士林科技園區T16、T17、T18三塊一起用，底價是新台幣86億元，但廠商覺得一次投標金額太大，不敢投資，擺了快2年，後來顧問公司建議風險分散，一塊地切成三塊。

柯文哲表示，印象中最大那塊地有意願的人很多，以台北市政府立場來講，當然是希望北投士林科技園區作為生技類或是資通訊總部，所以北市府有加一些條件，只要符合某些條件，就可以進來蓋，不過寫投資計畫書的要求比較低，不像BOT那麼高。

至於T17、T18，柯文哲解釋，因當時一直沒辦法決定北士科這兩塊地到底要做什麼用，所以最後決定比標價。他說，BOT跟設定地上權不一樣，一般來講設定地上權不需要寫投資計畫書，這件事情如果議員不懂，他可以原諒議員因首次上任搞不清楚BOT和設定地上權，「但是蔣市府那些老公務員怎麼會不知道。

柯文哲強調，T16、T17、T18這件事不用再打了，因為他早講過，把所有會議記錄公開，因為相關會議都是他主持，把會議全部上網公開就好了，不要每天沒事弄來弄去的。（編輯：郭無患）1130427