北士科地上權標案 藍綠議員質疑前北市府賤租

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，市議員游淑慧、林延鳳各提出多項疑點，包含地上權標租權利金有保底規範，為何前市長柯文哲指示刪除，質疑有賤租疑慮。

北投士林科技園區T17、T18地上權標案，近期引發外界關注，國民黨台北市議員游淑慧透過臉書（Facebook）發文提4項疑點，包含地上權標租權利金底價設定，過去有保底規範，為何前市長柯文哲在民國107年指示刪除。

游淑慧表示，T16、T17、T18公告地價及公告現值年年上升，土地越來越值錢，為何前市府權利金設定，反而越來越便宜，為何新光人壽地上權案不需要投資計畫書，只要2階段評審；而金仁寶取得T16地上權標案，同屬一塊基地，卻是3階段評審且要繳投資計畫書。

此外，游淑慧說，新光人壽與金仁寶標得地上權案只差1個月，為何最後權利金差61%。

游淑慧指出，保底機制是地上權的權利金底價設定，不低於市價30%，此規定從中央到地方都採一致標準。像前市長郝龍斌任內是3家估價加保底機制，但柯文哲107年準備連任前突然指示，刪除保底機制。

游淑慧說，因無保底機制，當時T17、T18地上權標案的權利金底價設定，大概不到市價20%，才讓新光人壽可用低權利金標到。

此外，民進黨台北市議員林延鳳透過臉書發文針對北士科提8項質疑，她指出，為何北士科T16需要投資計畫書，但隔一條街的T17、T18卻不用。

林延鳳指出，為何時任北市府秘書長陳志銘火速以原則同意3基地拆標，且T17、T18採價格標，是否變相接納新壽意見的條件差異化。

林延鳳說，為何其他企業不像新光人壽一樣有「二訪」待遇，且新壽在二訪時建議下修權利金，前市府就買單，為何要等中間道路開好後才登記、起算，且T17、T18明明有其他道路可連通，為何量身定做，推遲、浪費3個月開發時效。

林延鳳表示，吳欣盈擔任新光副總經理期間，又列入民眾黨不分區立委名單，柯文哲又讓3地拆標，讓T17、T18享有較寬鬆條件，又讓新光賤價得標，有無利益迴避問題。

林延鳳指出，北士科T17、T18地上權標案，柯文哲形同放水、配合特定財團制定遊戲規則的事前作為、事後證明所託非人，影響北士科發展，應向市民道歉，並配合檢方調查。

台北市產業發展局日前發布新聞資料表示，北士科T17、T18設定地上權案採2階段開標，包含資格審查、開價格標，110年10月由新光人壽得標、11月完成簽約。

產發局指出，此案在111年2月完成地上權設定登記，去年3月、4月通過都審。依契約，新光人壽應完成設定地上權登記日起的5年內，也就是116年2月14日取得全部建物使用執照。（編輯：李錫璋）1130427