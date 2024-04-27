北士科案政風已調查 蔣萬安要柯文哲chill一點

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦、張璦台北27日電）北士科爭議，前台北市長柯文哲及元大說法兜不攏，遭議員質疑文件有造假之嫌。台北市長蔣萬安今回應，政風已啟動調查，並要柯文哲「chill一點」。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）發文指出，北投士林科技園區T17、T18設定地上權標案，前市長柯文哲疑為特定財團財團量身打造標案。

許淑華表示，元大人壽發布聲明提及從未跟柯市府討論北士科地上權標案，事後向北市府調閱相關資料，發現2020年12月16日由時任副秘書長林育鴻與元大集團召開會議紀錄。

許淑華指出，若元大聲明屬實，請問柯市府訪談元大紀錄是何而來？是否有人偽造文書，為切割北士科的3處基地並合理標租？柯市府如未訪談過元大，更更大的問題是，北士科地上權標案是否為新光量身打造？

許淑華表示，很碰巧的是，在2019年擔任新光人壽副總的吳欣盈，2020年列入民眾黨不分區立委名單，2021年新壽以划算價格拿下T17、T18的地上權標案。

許淑華指出，新光人壽得標北士科T17、T18地上權標案已經2年多，但開發進度卻停滯不前，遲無動作，不禁懷疑，柯文哲是否用市府資源為選舉鋪路或交換政治利益？

許淑華呼籲蔣萬安市長，若此會議紀錄涉及偽造文書，是非常嚴重的事情，應徹查到底，給外界交代。

針對部分媒體報導台北市前市長柯文哲曾就北投士林科技園區地上權案，拜訪潛在投標人元大人壽，元大人壽聲明，元大人壽從未就該案與柯文哲或台北市政府有任何接觸，亦未參與投標，相關報導所陳內容，絕非事實。

蔣萬安今出席2024嘻研Cypher大賞現場決賽，接受媒體聯訪時表示，事實真相如何，政風都已經啟動調查，就請政風釐清相關的事實。

媒體追問，柯文哲說T16、17、18地上權跟BOT不一樣，蔣萬安反問T16、17、18都是設定地上權，「這跟BOT有什麼關係」，柯文哲一定懂，既然政風已出動，有問題就依法偵辦、沒有問題就還當事人清白，請柯文哲「chill一點，chill out, dude」。

蔣萬安並表示，事實是最清楚的鏡子，一切秉於事實呈現，就讓政風好好查辦，屆時清楚向外界說明。（編輯：吳協昌）1130427