霧鎖金門 生力軍疏運船「凱旋8號」試航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門25日電）因應霧鎖金門空中交通中斷情形，交通部航港局再核定「凱旋8號」、「金瑞龍」台金疏運專船。2客船為嘉義布袋港－金門水頭港疏運航線船隻，首艘「凱旋8號」今天順利試航。

交通部航港局中部航務中心主任張家豪21日抵達金門，拜會縣府觀光處長許績鑫，並就台金疏運備援船舶交換意見。2人會中表示「凱旋8號」、「金瑞龍」2艘客船將於清明假期前夕完成試航作業，據以驗證船舶安全性能及航行計畫可行性，保障旅客權益未來協助疏運，因應天候因素而滯留機場旅客順利往返台金。

依觀光處資料，停泊布袋港的「凱旋8號」達497噸，座位數達388人，最高船速達39節、航行時間4小時；停泊水頭港的「金瑞龍」460噸，座位數318人，最高船速達25節、航行時間6小時。

縣府表示，每年霧季期間，金門機場易受濃霧影響關場，致台金航班常取消，導致旅客滯留情事，金門縣長陳福海多次要求觀光處，協調疏運計畫即時銜接。欣見促成生力軍加入，有效提升整體疏運即時效率。

這項疏運計畫由金門航空站依交通部民航局疏運ABC計畫，如機場滯留旅客過多，加班機無法有效疏運滯留旅客，或機場無法於短時間內恢復起降時，即協調航港局啟動疏運專船，紓解旅客滯留情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後台金間旅運需求逐漸回升至疫前水準，今天再核定2艘疏運備援船舶。「凱旋8號」上午9時嘉義出港，下午1時抵金門水頭港；1時30分返航，約5時30分抵達嘉義布袋港。

縣府表示，未來將持續與航港局密切合作，在霧鎖金門時要求啟動疏運專船，尤其「金瑞龍」泊靠水頭港區，如遇大霧可自金門即時啟動，全力協助疏運鄉親旅客順利往返台金兩地。（編輯：孫承武）1130325