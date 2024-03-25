更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

霧鎖金門 生力軍疏運船「凱旋8號」試航

2024/3/25 21:22（3/25 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為因應霧鎖金門致空中交通中斷情形，交通部航港局核定「凱旋8號」及「金瑞龍」客船為嘉義布袋港－金門水頭港疏運航線船隻，讓旅客順利往返台金，首艘「凱旋8號」25日順利試航。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月25日
為因應霧鎖金門致空中交通中斷情形，交通部航港局核定「凱旋8號」及「金瑞龍」客船為嘉義布袋港－金門水頭港疏運航線船隻，讓旅客順利往返台金，首艘「凱旋8號」25日順利試航。（金門縣政府觀光處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門25日電）因應霧鎖金門空中交通中斷情形，交通部航港局再核定「凱旋8號」、「金瑞龍」台金疏運專船。2客船為嘉義布袋港－金門水頭港疏運航線船隻，首艘「凱旋8號」今天順利試航。

交通部航港局中部航務中心主任張家豪21日抵達金門，拜會縣府觀光處長許績鑫，並就台金疏運備援船舶交換意見。2人會中表示「凱旋8號」、「金瑞龍」2艘客船將於清明假期前夕完成試航作業，據以驗證船舶安全性能及航行計畫可行性，保障旅客權益未來協助疏運，因應天候因素而滯留機場旅客順利往返台金。

依觀光處資料，停泊布袋港的「凱旋8號」達497噸，座位數達388人，最高船速達39節、航行時間4小時；停泊水頭港的「金瑞龍」460噸，座位數318人，最高船速達25節、航行時間6小時。

縣府表示，每年霧季期間，金門機場易受濃霧影響關場，致台金航班常取消，導致旅客滯留情事，金門縣長陳福海多次要求觀光處，協調疏運計畫即時銜接。欣見促成生力軍加入，有效提升整體疏運即時效率。

這項疏運計畫由金門航空站依交通部民航局疏運ABC計畫，如機場滯留旅客過多，加班機無法有效疏運滯留旅客，或機場無法於短時間內恢復起降時，即協調航港局啟動疏運專船，紓解旅客滯留情形。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後台金間旅運需求逐漸回升至疫前水準，今天再核定2艘疏運備援船舶。「凱旋8號」上午9時嘉義出港，下午1時抵金門水頭港；1時30分返航，約5時30分抵達嘉義布袋港。

縣府表示，未來將持續與航港局密切合作，在霧鎖金門時要求啟動疏運專船，尤其「金瑞龍」泊靠水頭港區，如遇大霧可自金門即時啟動，全力協助疏運鄉親旅客順利往返台金兩地。（編輯：孫承武）1130325

#金門縣
#張家豪
#許績鑫
#交通部航港局中部航務中心
#金門縣觀光處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.228