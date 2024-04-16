市議員關心抵費地標售 盧秀燕盼前瞻預算公平分配

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市議會今天針對標售抵費地問題進行專案報告，有議員認為中央標準應一致，有議員建議納入興建社宅，市長盧秀燕說，若中央前瞻預算可公平分配，中市財政問題將迎刃而解。

台中市議會今天召開定期會安排台中市標售市地重劃抵費地等專案報告，國民黨市議員陳文政說，去年六都房價都有漲，台中市房價的漲幅並沒有高於其他縣市。全國各縣市都是一樣在標售抵費地，且行之有年，如果有問題中央應該修法讓全國一致性。

國民黨市議員李中則表示，以台中市13期重劃區為例，總開發面積約229.69公頃，若依中央要求，需留5%作為社宅用地，即需保留11.48公頃，然而抵費地面積只有19.6公頃，可以用來還款的金額少了約58.6%，將嚴重衝擊還款計畫及地方政府的整體財務。

民進黨市議員林德宇認為，抵費地蓋社宅應被納入，而非只想有盈餘挹注市庫，在償還開發成本已滿足下，重劃區的部分抵費地應可被考慮做為社宒，市府不應一手回收開發成本，另一手更想有盈餘挹注，無視抵費地可蓋社宅的區位優勢。

民進黨市議員江肇國說，土地開發有很多種方式，盧秀燕不應拿「給我一千億，我就不賣地」的口號，掩蓋市府的「黔驢技窮」賣地行為，他質疑市府根本就是「燕子不動產公司」。

盧秀燕表示，台中標售土地主因是市府須籌措預算，以償還重劃區公共建設的開發成本，盼中央補助台中的前瞻預算可比照高雄、台南等縣市。她強調，如果中央的前瞻預算可以公平分配，台中市的財政問題將可迎刃而解，就不用優先標售抵費地。（編輯：黃世雅）1130416