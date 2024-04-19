土城後指部社宅通過都計變更 預計建358戶

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）土城區的國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社會住宅，預計提供約358戶。新北城鄉發展局表示，今天通過都市計畫個案變更審議，將再提送內政部都委會審議。

城鄉局今天發布新聞表示，因應土城區社會住宅需求，內政部選定土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社會住宅。基地位於清水段的公有土地，在仁愛路及明德路一段交叉路口，東側有清水高中，也是未來捷運新北樹林線LG10站服務範圍；周邊有大清水運動公園、青山公園。

新聞稿說，預計可提供約358戶（1房型約215戶，2房型及3房型分別約107戶及36戶）。將來完工後，讓土城區社宅戶數預計達6705戶。本基地將考量在地需求，設置日照、托嬰等公益設施。

城鄉局表示，土城區為新北發展核心區之一，市府配合中央政策辦理都計個案變更審議作業。今天經新北市都市計畫委員會會議審議通過，後續將提送內政部都委會審議主要計畫。（編輯：林恕暉）1130419