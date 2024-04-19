更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
社會住宅
新聞專題
社會住宅
首頁 / 生活

土城後指部社宅通過都計變更 預計建358戶

2024/4/19 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北19日電）土城區的國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社會住宅，預計提供約358戶。新北城鄉發展局表示，今天通過都市計畫個案變更審議，將再提送內政部都委會審議。

城鄉局今天發布新聞表示，因應土城區社會住宅需求，內政部選定土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社會住宅。基地位於清水段的公有土地，在仁愛路及明德路一段交叉路口，東側有清水高中，也是未來捷運新北樹林線LG10站服務範圍；周邊有大清水運動公園、青山公園。

新聞稿說，預計可提供約358戶（1房型約215戶，2房型及3房型分別約107戶及36戶）。將來完工後，讓土城區社宅戶數預計達6705戶。本基地將考量在地需求，設置日照、托嬰等公益設施。

城鄉局表示，土城區為新北發展核心區之一，市府配合中央政策辦理都計個案變更審議作業。今天經新北市都市計畫委員會會議審議通過，後續將提送內政部都委會審議主要計畫。（編輯：林恕暉）1130419

社會住宅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.32