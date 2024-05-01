正強安居5/6動土117年完工 台南再添464戶社宅

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（中央社記者陳俊華台北1日電）國土署今天說，中央與台南市政府以「南農日式宿舍群」文資為主題，規劃興建的社宅「正強安居」，5月6日將辦開工動土典禮，全案規劃興建地上14層、地下2層共464戶，預計117年完工入住。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，台南農校日式宿舍群舊址位於台南大學附屬中學對面，土地使用規劃原為住宅區，經中央與地方政府、民意代表共同推動，規劃興建「正強安居」社會住宅。

國土署說，台南市政府針對南側基地的原台南農校日式宿舍群歷史建築，同步申請文化部核定逾新台幣1.5億元修復經費，已於今年初修復工程決標，預計民國115年完工，期待修復後的日式木造建築及裝飾配置，以及老屋活化經營，串連社宅的開放空間與設施。

國土署指出，「正強安居」基地位於永康區中山南路471巷及正強街交叉路口，鄰近南大附中、永康國中、永康國小、永康消防分隊，生活機能完善；基地距離台鐵永康站約2.1公里、國道一號永康交流道距3公里，交通機能便捷。

國土署說，「正強安居」社宅並規劃托嬰中心、里民活動中心、社福中心等設施，以提供社宅住戶及鄰近社區完善的社福照護需求，同時搭配社區營造、多元關懷，創造友善的全齡共享居住環境。

國土署表示，據行政院111年核定的「社會住宅興辦計畫（第二次修正）」，台南市推動目標為7000戶，截至113年3月底止，台南市轄內興辦達8211戶，其中中央興辦6373戶、地方興辦1838戶，已提前達標。

國土署指出，中央已核定撥補台南市政府10.25億元，預計今年將持續推動更多社宅戶數，使有需求的民眾都能享有政府社宅資源。（編輯：蘇龍麒）1130501