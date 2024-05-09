綠議員促檢討住宅政策 王惠美：青宅社宅不衝突

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（中央社記者吳哲豪彰化縣9日電）民進黨彰化縣議員楊子賢在議會質詢時指出，彰化縣青年住宅進度落後，縣府有必要針對住宅政策進行檢討，彰化縣長王惠美則說，青宅、社宅不衝突，地方中央持續努力，創造雙贏。

彰化縣議會第20屆第3次定期會今天議程安排縣政質詢，彰化縣長王惠美以及縣府一級局處長都列席，接受議員質詢。

民主進步黨彰化縣議員楊子賢在質詢時指出，縣府在伸港鄉推動興建青年住宅，議會都有給預算支持，但伸港青宅進度一拖再拖，縣府應展開住宅政策路線總檢討，確認是否要花大把公帑在只售不租的青年住宅，還是應配合中央，興建只租不售的社會住宅。

楊子賢說，縣府目前規劃在伸港、員林、和美及溪湖等4鄉鎮，花費超過新台幣15億元，卻只能蓋出約350戶的青宅，彰化縣有1萬4000戶申請租屋補助，從數字來看，證明彰化有許多無殼蝸牛，一次性就賣出去的青宅絕對沒辦法幫到這些人。

楊子賢指出，希望縣府徹底檢討彰化縣住宅政策總路線，可用公聽會、說明會等形式，邀集專家學者與彰化青年進行溝通和討論，不要純粹為了政績而故步自封。

針對議員要求檢討青宅政策，王惠美則說，青宅與社宅不衝突，但彰化縣財政狀況不像六都那麼好，原則上還是希望有自償方案的青年住宅，住宅賣掉後也能有經費進來，讓年輕人留在彰化，後面仍有財源不斷投資，而不是由縣政府挹注一次性經費照顧少數族群。

王惠美指出，如果縣府財政越來越好，可以考慮投資社宅，不過，縣府目前推動的青宅，採只售不租，不管是青宅或是社宅，縣府都會持續努力。

根據彰縣府網站資料，縣府規劃在伸港鄉興建「只售不租」的青年住宅，位置在重劃區內國宅用地，面積約有2.12公頃，先前因建築成本上漲，工程流標4次，順利發包後，縣府提出土地變更案，規劃將國宅專用區變更為住宅用地未獲准，縣府向政院提方案，至少3成土地給中央蓋社宅，其餘給地方建青宅，政院裁示縣府說明提供方式與面積，以利審議。（編輯：謝雅竹）1130509