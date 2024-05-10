新北央北社宅停豪車惹議 住都中心查非住戶所有

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市央北社會住宅地下室停車場停放價值千萬元的豪車，引起部分住戶質疑車主怎有資格申請住社宅。新北住都中心今天表示，經查車輛非住戶所有，住戶符合社宅入住資格條件。

三立新聞網9日報導，位於新北市新店區的央北社會住宅地下室出現名車，停放價值千萬元的麥拉倫等豪車，有住戶納悶，這些住戶是如何住進社宅，「像我這個這麼窮，都沒有車，為什麼他們可以住進來？」

網路社群對此報導熱議，網友貼文稱「青年豪宅，社宅租金富豪鄰居，賺爛了。」也有網友說，之前外界認為社宅是底端人住的，會帶衰房價，現在看來相反，社宅旁邊反而是高端的象徵。

有網友認為，社宅停車場應該改成只限停125CC的機車格，開得起重機或四輪等級以上，都不該住社宅。

對此，新北市住宅及都市更新中心回應記者詢問表示，關於媒體報導指稱新店區央北社宅2處車位停放名車案，經查這2處車輛都不是社宅住戶持有，其中1處車輛為住戶的共居男友所有，另1處為住戶的公司所提供車輛，此車預計5月底退租。

住都中心指出，經查詢這2處車位承租人都是社宅住戶，此住戶的所得條件都符合社宅入住資格規定。後續將針對社宅住戶停放的車輛進一步提升控管，以避免民眾疑慮。（編輯：戴光育）1130510