南投青年住宅只售不租 議員憂淪炒房

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣府興辦青年住宅，首期今年完工，縣議員沈夙崢憂採出售模式，沒有防弊機制，恐成炒房一環；縣長許淑華表示，南投租屋族群占比低，多數縣民想自有房屋，確定只售不租。

南投縣議會定期會今天進行縣政總質詢，民進黨南投縣議員沈夙崢針對縣府興辦南投縣青年住宅指出，南投縣房價所得比全台第4高、青壯年人口流失，顯示青年住宅重要性，但縣府青年住宅只售不租，將成為建商「炒房」一環，她認為應出租才符合照顧宗旨，且應加速辦理效率。

沈夙崢指出，新北市合宜住宅曾發生假債權人聯手投資客購入後，故意讓房屋淪為法拍屋，最後由內政部購回防堵流入市場，這就是一種防弊機制，但縣府興辦青年住宅沒有防弊機制，未來若發生法拍、投資客或人頭成為二房東出租，甚至炒房出售，縣府將無約束力。

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許淑華答詢表示，南投縣青年住宅確定「只售不租」，中央有在南投縣規劃社會住宅「只租不售」，因此縣府推動政策儘量不與中央施政重複，不同縣市需求不同，都會型城市租屋需求較多，但南投縣民通常想擁有自己的房屋，南投縣租屋族群占比真的很低。

縣府在南投市興辦青年住宅，第1期45戶包含3房、4房型，價格新台幣700萬元起，4月1日受理截止，共有569人申購，資料審查後預計6月公告抽籤方式、流程、地點，依抽籤號次決定在45戶中任選房型的先後順序，預計8月簽約後辦貸款、繳頭期款、驗屋等。（編輯：郭諭儒）1130514