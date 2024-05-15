基隆房價漲議員提居住正義 謝國樑允加速推社宅

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆捷運路線定案帶動沿線房價上漲，議員今天指八堵某新建案每坪開價達40萬元，青年買不起，應落實居住正義。市長謝國樑允諾加速推動興建社宅，並修正囤房稅相關自治條例。

基隆市議會今天進行市政總檢討，無黨籍基隆市議員陳冠羽表示，青年成家大不易，八堵某新建案每坪開價新台幣42萬元，高樓層更要每坪50萬元，打響基隆房價上漲的響砲，雙北人口持續外溢到基隆，就是衝著基隆捷運而來。

陳冠羽說，謝國樑期望透過「電動機車免費送」舒緩1979年後出生的青年負擔，但這時代的青年正是薪資所得成長較上一世代更低，且是被高房價衝擊的族群，而基隆市的空屋率更上升到全國第5名，請問謝國樑何時才能看見世代剝削的青年成家困境。

陳冠羽說，謝國樑若真要回應青年困境，請市府盡速訂定破除租屋黑市、跟進中央修法提出基隆版的囤房稅2.0修法，及基隆版的社會住宅政策。謝國樑去年7月說明惠明新村和台肥的六合停車場，更適合興建基隆市第2處社宅，但至今沒有任何進度，希望市府盡快推動社宅興建。

謝國樑表示，上任後他觀察到基隆市房價一直上漲，雖然全台各地房價都在上漲，但基隆市感覺漲幅特別大，市府一直與國家住宅及都市更新中心溝通，希望能盡快將基隆市第2處社會住宅定案。

謝國樑說，他拜訪住都中心時，原本談定將陽明海運旁要用來蓋「正明安居」社會住宅用地，改作為航運產業基地使用，市府並提出惠明新村和六合停車場備案，希望能積極推動興建社宅，住都中心起初同意，後來有點想「翻案」意思，已經承諾的事不宜再改口，市府會再表達堅定立場，希望社會住宅和產業發展需求能並進。

至於囤房稅，市府稅務局長歐秋霞表示，「基隆市房屋稅徵收率自治條例」修正草案希望能在下半年提交議會審議，市府原則上會以財政部訂定的稅率為主，也會參考其他縣市法條內容。（編輯：林恕暉）1130515