彰化議會通過石虎保育條例 國道3號以北也納熱區

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰化議會定期會今天三讀通過彰化縣石虎保育條例，民進黨議員楊子賢指出，與縣府所提版本相比，新增國道3號以北土地為彰縣石虎熱區範圍，並將縣府城觀處列入分工單位。

彰化縣議會第20屆第5次定期會議程安排綜合討論及議案二、三讀會，會中通過彰化縣政府農業處提出的「彰化縣石虎保育自治條例」，條例通過後，縣長王惠美及藍綠兩黨議員手持標語合照，象徵彰化縣針對石虎保育前進一大步。

楊子賢接受媒體聯訪時說，縣府所提草案送進議會審議，縣議會審議時新增彰化縣政府城市暨觀光發展處成為分工單位，另將原有的台14丙線、台14線、台14丁線為界以東的石虎熱區，新增國道3號以北土地。

新通過的彰化石虎保育自治條例條文有10條，除將彰化縣政府農業處、教育處及經濟暨綠能發展處等10個單位列入分工單位外，也規定設置彰化縣石虎保育委員會，審查石虎保育計畫，保育計畫至少每5年通盤檢討1次。

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縣府各級機關興辦公共工程開發面積1公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1公里以上，且位於石虎熱區者，應在規劃初期及施工階段，向彰縣石虎保育委員會諮詢，採取對環境友善工法。

條例中也明定，為推動石虎保育，對參與石虎保育的社區及農民，輔導申請農業部瀕危物種生態服務給付推動方案或其他中央政府實施獎補助經費。（編輯：陳仁華）1140612