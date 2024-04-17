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台南首座自建社會住宅上梁 114年完工

2024/4/17 12:31（4/17 13:11 更新）
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台南市宜居小東公宅17日上梁，這是台南首座自建社會住宅，預定民國114年完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年4月17日
台南市宜居小東公宅17日上梁，這是台南首座自建社會住宅，預定民國114年完工。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年4月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市宜居小東公宅今天上梁，這是台南首座自建社會住宅，預定民國114年完工，將提供1房型至3房型共379戶。

台南市長黃偉哲今天主持宜居小東公宅上梁典禮，他表示，宜居小東公宅是台南首座自建社會住宅，位於北區小東路、北門路2段交叉口，西面台南公園，東鄰成功大學，南臨台南火車站，居住、交通、休閒及購物等生活機能極佳。

黃偉哲說，市府透過活化公有地、直接興建、都更容積獎勵回饋及包租代管等多元管道，有效增加社會住宅，達成公共利益。目前台南興建及規劃中公宅8402戶，只租不售，降低青年成家及弱勢族群居住負擔。

台南市政府發布新聞稿指出，宜居小東公宅基地面積約0.8公頃，規劃地上14層及地下3層的2棟建築；1樓設置日照中心及幼兒園、店鋪等設施，地下停車空間作為公共停車場，以緩解台南火車站周邊停車需求。（編輯：黃世雅）1130417

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