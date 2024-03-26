新北新店公設專通公保地解編 轉型可蓋467戶社宅

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市城鄉局指出，內政部都市計畫委員會今天審議通過新店公設專案通檢主要計畫，其中2處約1.12公頃機關用地變更為社福用地，預訂可新建467戶社會住宅。

城鄉局發布新聞稿表示，為解決長期以來私有公共設施保留地問題，新北市府積極辦理各都市計畫區的公設用地專案通盤檢討，新店公設專通共檢討4.4公頃土地。

城鄉局科長許仁成指出，此次公設解編範圍中，位於新店區寶元路一段及二段東側約2.9公頃的學校用地（文小十），將透過公辦市地重劃方式開發，原公保地地主可領回55%可建築用地，並可開闢約1.27公頃綠地、道路及溝渠等公共設施，提升地區整體發展。

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他表示，考慮到弱勢族群居住需求，此次將2處機關用地變更為社福用地，包括位於新店區永安街北側的天山公園及建國路東側的建國停車場，預計將提供約1.12公頃土地作為社宅基地，可新建467戶社宅。

許仁成指出，為保障公保地上合法房屋權益，此次共劃設約0.3公頃再發展區，提供地主未來開發利用。全案獲內政部都委會審議通過，將依內政部都委會決議辦理再公展，若無新增陳情案件續辦理核定作業。（編輯：戴光育）1130326