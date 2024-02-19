捷運民汐線公聽會登場 居民盼大稻埕設站

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）時隔逾10年，捷運民生汐止線今天再度舉行公聽會，有居民期盼路線延伸至大稻埕，也有人擔憂工程造成房屋倒塌。捷運局表示，將納入民眾意見調整規劃後報中央審議。

台北市政府從民國92年開始研究捷運民生汐止線可行性，後與新北及基隆市政府達成共識，路線將自台北市民生西路銜接至新北汐止及基隆捷運，串連捷運淡水信義線、中和新蘆線、文湖線及環狀線東環段。

台北市捷運局曾在102年舉辦公聽會，考量時隔多年，重新辦理3場公聽會，首場今天晚間登場。捷運局報告指出，民汐線將沿民生西路往東穿過基隆河，經新湖一路、民權東路後，以高架跨越中山高速公路再銜接新北市汐東捷運。

民汐線全長約11公里，預計設9座車站，包含8座地下站及1座高架站，工程建造費至少新台幣1140億元。

台北市議會副議長葉林傳在會中表示，大稻埕周遭捷運站少，希望捷運局重新評估在迪化街設站，促進地方繁榮。大稻埕居民林先生也附和，離大稻埕最近的捷運站是大橋頭、雙連或北門站，都還是有一段距離，且現在捷運潛盾技術發達，不應該為了省事、省錢就取消設站。

捷運局回應，最初曾考慮在大稻埕碼頭周遭設大稻埕站，但環河快速道路交通密集、施工困難，延平北路及民生西路口則沒有腹地夠大的合適公有地，未來會再評估是否有機會設站。

此外，住在民生社區的許先生說，民生東路路狹車多，屆時施工造成的交通黑暗期，勢必會嚴重影響居民日常生活，且附近住宅都是老舊公寓，捷運站又要開挖很深，恐怕會害房子結構受損甚至倒塌。

捷運局說明，民生東路周遭住戶多，將來設站可服務市民也較多，未來施工前將先進行地盤改良，確保市民權益。

捷運局表示，後續將於21日晚間7時在民生社區中心集會堂、23日晚間7時在內湖區公所行政中心大禮堂舉辦第2及第3場公聽會，民眾會中意見將在研處後函復，預計3月底前將綜合規劃報告書提報中央審議。（編輯：方沛清）1130219